El Suprem decideix avui si atura l'exhumació de Franco

Cinc magistrats del Tribunal Suprem resoldran avui a partir de les deu del matí si aturen cautelarment l'exhumació de les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. La secció quarta de la Sala Contenciosa-Administrativa té sobre la taula la petició de la família del dictador, que vol que s'aturi l'exhumació de manera cautelar fins que els magistrats no resolguin el fons de la qüestió.D'aquesta manera, es vol evitar que el govern de Pedro Sánchez tregui les restes de la basílica de Cuelgamuros el proper 10 de juny i que, més endavant, el tribunal no dictamini que l'exhumació no es podia fer. A banda de la família, també han recorregut l'exhumació la Fundació Francisco Franco, l'Associació de la Defensa del Valle de los Caídos i la comunitat benedictina.La portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, va assegurar divendres passat que ho tenen tot a punt per a l'exhumació el 10 de juny però que acataran la decisió que prengui el Suprem. La secció quarta estarà presidida dimarts per Jorge Rodríguez-Zapata i integrada per Celsa Pico, José Luís Requero, Antonio Jesús Fonseca-Herrero i Pablo Lucas. No hi serà Segundo Menéndez Pérez per ser integrant de la Junta Electoral Central.El procediment administratiu per exhumar el dictador ha durat més de nou mesos i l'executiu de Sánchez argumenta que ha estat un procediment "amb totes les garanties".L'executiu espanyol va demanar a la família que comuniqués on pensava inhumar les restes del dictador però no va acceptar l'opció de portar-lo a la cripta de la Catedral de l'Almudena, on està enterrada la seva filla, Carmen Franco Polo. Va argumentar que no es pot inhumar el dictador en un espai públic perquè va contra la llei de Memòria Històrica i, a més, generaria "problemes d'ordre públic".Per això, i tal com determinava el procediment administratiu, el govern espanyol va decidir en lloc de la inhumació: el cementiri de Mingorrubio, a El Pardo, on està enterrada la seva esposa i on la família té un panteó. La data fixada és el 10 de juny, a l'espera del que pugui determinar dimarts l'alt tribunal. L'Associació per a la recuperació de la memòria històrica ha demanat que un dels magistrats que haurà de resoldre la decisió d'aturar l'exhumació s'abstingui. Es tracta de José Luís Requero, per considerar que té una "afinitat" amb l'advocat Santiago Milans del Bosch, que representa la Fundació Francisco Franco i que també representa la família del dictador en altres casos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor