​El curs escolar 2019-2020 al País Valencià començarà el 9 de setembre

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport del País Valencià proposarà en la mesa sindical un calendari escolar per al curs acadèmic 2019-2020 que fixa l'inici del curs el 9 de setembre per a l'alumnat d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Formació Professional, segons informa el Diari la Veu Segons el calendari ideat per Conselleria, les activitats escolars d'Educació Infantil i Primària finalitzaran el 18 de juny, i les de Secundària, Batxillerat i Formació Professional, el 16 de juny. Les activitats escolars lectives d'Infantil i Primària comportaran entre 845 i 855 períodes lectius; els dos primers cursos de Secundària impartiran entre 1.010 i 1.022 períodes, i en tercer i quart curs s'afegiran dos períodes lectius setmanals més.Pel que fa al calendari de la resta d'ensenyaments, l'alumnat dels programes formatius de qualificació bàsica començarà el 23 de setembre i finalitzarà el 16 de juny, i l'alumnat de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat iniciarà les activitats el 9 de setembre i finalitzarà el 16 de juny.En formació de persones adultes es començarà el 17 de setembre i es finalitzarà el 12 de juny; en ensenyaments esportius i artístics s'assistirà del 23 de setembre al 16 de juny, i en ensenyaments d'idiomes, de l'1 d'octubre del 2019 al 24 de juny del 2020.Les vacances de Nadal s'estableixen del 23 de desembre al 6 de gener, els dos dies inclosos, i les de Pasqua, del 9 al 20 d'abril del 2020, també els dos inclosos.Pel que fa als dies no lectius durant el curs escolar, es consideren festius el 9 d'octubre, l'1 de novembre, el 6 de desembre, el 19 de març i l'1 de maig.

