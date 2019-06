JxCat, ERC, comuns i CUP exigeixen a Tajani que vetlli perquè Puigdemont, Comín i Junqueras siguin eurodiputats

Els diputats de Junts per Catalunya, ERC, els comuns i la CUP han exigit al president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, que vetlli pels drets polítics dels eurodiputats electes Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras. A través d'una carta enviada aquest dimarts, els representants sobiranistes reclamen que es respecti la condició d'eurodiputats als líders independentistes "en tota la seva extensió".Així mateix, la carta denuncia que barrar el pas al Parlament Europeu -com va passar la setmana passada, quan Puigdemont i Comín no van poder accedir a l'Eurocambra per recollir la seva acta d'eurodiputats- suposa una "flagrant i perillosa violació" dels drets polítics dels eurodiputats electes, així com de tota aquella gent que els ha votat. Això, diu la carta, "aprofundeix perillosament en l'afebliment de l'obligatori caràcter democràtic de les institucions europees"."Considerem aquesta acció com una clara obstrucció a la normalitat electoral i als principis democràtics, i afirmem també que vulnera els drets polítics, intactes, de tres representants electes catalans com Puigdemont, Comín i Junqueras, exiliats i en presó preventiva", defensen els diputats de JxCat, ERC, comuns i la CUP.Així mateix, afegeixen que l’acreditació "essencial i insubstituïble" d’un representant electe són tots i cadascun dels vots que el confirmen com a tal i que representen la sobirania popular. En aquest sentit recorden, que la llista de JxCat de Puigdemont i Comín va obtenir 1.025.011 vots i que la de Junqueras en va aconseguir 1.257.484 vots.En aquest context, alerten a Tajani que si es vulneren els seus drets polítics de ser eurodiputats s'estarà "aprofundint perillosament en l'afebliment de l'obligatori caràcter democràtic de les institucions representatives".

