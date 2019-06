El Futbol Club Barcelona ha fet pública la samarreta per a la pròxima temporada: el club blaugrana abandona les franges clàssiques i aposta per quadrats , al més pur estil de la selecció de Croàcia. Avui ja està disponible a les botigues oficials del club.Què us sembla? Us agrada la nova samarreta? Participeu a l'enquesta de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor