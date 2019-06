Un any de presó per llençar la seva gossa ferida al contenidor dins d'una maleta

El jutjat penal de Santa Cruz de Tenerife ha condemnat a un any de presó l'home que va llençar la seva gossa ferida al contenidor dins d'una maleta. Tal com ha informat TV3 , els veïns van poder rescatar l'animal abans que fos triturat pel camió de les escombraries. Els fets van passar el 2012 i el cas, que no s'ha pogut jutjar fins set anys més tard, va agafar rellevància perquè la gossa va comparèixer com a testimoni.El condemnat, un home de 29 anys, ha estat sentenciat a un any de presó pels delictes de maltractament animal i se li ha imposat també le compliment efectiu de la pena. És la pena que demanava l'acusació popular, representada per la protectora d'animals que es va fer càrrec de la gossa, de nom "Milagros". La sentència afirma que l'acció va ser "malvada" i l'acusat va actuar amb "sadisme" i "acarnissament".La Fiscalia demanava nou anys de presó i malgrat que la condemna és menor, la jutge sí que ha accedit a la petició del ministeri públic i ha negat al condemnat la suspensió provisional de presó que s'aplica quan les penes són inferiors a dos anys. Considera que l'home "no va mostrar penediment".La jutge també estableix que l'acusat haurà de fer-se càrrec de les despeses de la cura de la gossa i no podrà tenir animals domèstics durant tres anys ni tampoc exercir cap professió o ofici relacionat amb animals.

