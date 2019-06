Localitzats els cossos dels pescadors desapareguts a Mequinensa

Els equips de rescat han localitzat els cossos sense vida dels dos pescadors alemanys que portaven desapareguts des del passat divendres a l'embassament de Mequinensa . La seva barca va bolcar en xocar amb la d'uns altres turistes de la mateixa nacionalitat, tres persones van aconseguir arribar nedant a la riba.El primer dels cossos ha estat localitzat a les 17.30 hores d'aquest dilluns i el segon s'ha recuperat 45 minuts després, han confirmat fonts de la Guàrdia Civil.Especialistes del Grup d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil (GEAS) i bombers de la Diputació de Saragossa participaven en el dispositiu de recerca que es va establir divendres passat després que la barca dels dos pescadors xoqués amb una altra de més potència. També s'han utilitzat en la recerca dels desapareguts drons d'última generació i gossos especials.L'embassament es coneix a la zona com "el mar d'Aragó", per presentar forts corrents d'aigua. Els pescadors alemanys, J.E.H, de 55 anys, i C.J.W.B., de 54, pel que sembla no portaven armilles salvavides.

