​Escàndol per la presumpta compra del partit Valladolid-València, que podria beneficiar el Girona

El partit de l’última jornada de Lliga entre el Valladolid i el València, que va guanyar aquest últim equip per 0-2, hauria estat arreglat per una trama (anomenada operació Oikos) vinculades a les apostes esportives, segons publica avui el diari El Mundo . El matx té una gran transcendència, ja que va certificar la quarta posició dels valencians, que dona accés a la lligueta de Champions.Si es confirmessin els fets, el Girona es podria veure afectat de retruc. Els gironins van baixar a Segona Divisió, després de quedar a l’antepenúltima posició de la taula, amb 37 punts. El Valladolid va quedar en 16 posició, amb 41 punts. Si hi ha hagués algun tipus de penalització, en forma de retirada de punts, el resultat podria afectar la classificació, per ara definitiva de la lliga.Segons les escoltes de la Guàrdia Civil a un dels caps de la trama, Carlos Aranda, hi hauria fins a set futbolistes del Valladolid que haurien cobrat per deixar-se guanyar. No hi ha jugadors del València implicats.El resultat pactat amb els implicats va ser: victòria final del València, i també victòria parcial a la primera i la segona part, tal com va ser.L'instructor del cas destaca aquest partit “per la seva transcendència” per sobre d’altres que també van estar arreglats per la trama, com l’Osca-Nàstic de la passada temporada, i atribueix el pla delictiu a Aranda i al també exfutbolista Raúl Bravo. Tots dos, segons la tesis del jutge, es lucraven realitzant apostes milionàries en partits que ja coneixen el resultat a l’avançada perquè havien comprat alguns jugadors.

