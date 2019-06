Cs exigirà fer costat al 155 per arribar a acords de govern amb el PSOE i el PP

Ciutadans exigirà als partits -PP i PSOE, fonamentalment- que necessitin el seu suport per governar en comunitats autònomes i ajuntaments que es comprometin amb un seguit de mesures, com ara reduir els impostos, fer costat a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya o suprimir l'aforament dels polítics en l'àmbit autonòmic.Així consta en el document aprovat aquest dilluns pel comitè executiu de Cs, que marca les línies de negociació en els diferents territoris després de les eleccions municipals i autonòmiques del passat 26 de maig. A més, els membres de l'executiva han pactat per unanimitat que el soci preferent per negociar sigui el PP, excloent a Vox de qualsevol acord, i que es pugui pactar amb el PSOE de manera "excepcional" quan amb el PP no sigui possible.No obstant això, per pactar amb un candidat socialista, aquest haurà d'assumir les condicions programàtiques que planteja la formació taronja, que, en opinió del seu secretari general, José Manuel Villegas, "en molts punts són contràries" a les polítiques aplicades pel PSOE de Pedro Sánchez.Per exemple, el primer punt del document diu que els partits signants de l'acord es comprometen a "defensar la unitat d'Espanya i l'estat de les autonomies" i que contemplen "la utilització de tots els instruments" de l'estat democràtic de dret "per fer enfront del separatisme i a qualsevol amenaça cap a la Constitució, així com per assegurar la convivència i la protecció dels drets dels ciutadans i la neutralitat de les institucions i espais públics ".Això inclou, afegeix el text, "l'aplicació de l'article 155 a Catalunya en el cas que el Govern de la Generalitat segueixi sense acatar l'ordre constitucional".

