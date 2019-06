El govern espanyol estudia que els preservatius siguin gratuïts

El govern espanyol estudia implementar una mesura pionera en salut sexual: preservatius gratuïts. Segons ha comunicat la secretària del pla espanyol contra la Sida, Julia del Alamo, la mesura tindria com a objectiu prevenir al màxim les malalties de transmissió sexual (ETS), com el VIH.La mesura, encara en fase embrionària, està en recerca d'un pla de finançament per poder assumir els costos, segons explica del Alamo. Reduir el número de contagis i incloure un mètode segur com a mesura general són els dos objectius claus d'aquesta mesura.El pla per instaurar els preservatius gratuïts ja ha despertat la simpatia de diversos professionals, com el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Ramón i Cajal de Madrid, Santiago Moreno, que ha donat suport a la proposta i s'ha preguntat per què no "se'ls va acudir abans regalar preservatius" als joves.

