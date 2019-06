Un Premi d'Honor amb mirada violeta i un crit de «llibertat»

Poesia. Londres. Conversa. Memòria. Donassa. Vida. Berlín. Barcelona. Paraula. Aquests mots han presidit l'escenari en què Marta Pessarrodona ha rebut aquest dilluns el 51 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte que ha reunit emoció, feminisme, literatura, valors cívics i excepcionalitat. Sobretot excepcionalitat, la que simbolitza el fet que, per segon any consecutiu en el premi, qui l'ha de concedir, Jordi Cuixart, el president d'Òmnium Cultural, no hi ha pogut assistir perquè està lluny d'aquí, empresonat a Soto del Real, processat pel Tribunal Suprem. Hi era el president Quim Torra i l'expresident José Montilla, així com l'exalcalde Xavier Trias i Jaume Asens, entre d'altres autoritats.Poques vegades s'ha pogut copsar amb tanta vivesa el contingut compromès de l'obra de Pessarrodona. L'autora ha intervingut i ha afirmat que "els premis han de generar modèstia", tot i que no podia evitar un sentiment d'orgull. Ha recordat alguns dels seus mestres, com Pere Quart, i especialment Mercè Rodoreda, de qui ha ha fet seva la frase que deia que la seva contribució al seu país era intentar fer bé la seva feina, en aquest cas escriure, i ha mostrat "l'orgull de ser catalana". Ha tingut unes paraules de record pel poeta Josep Carner, i d'ell ha agafat la referència als dies "de dol i de dansa".Pessarrodona ha fet un homenatge a les poetes catalanes, tot dient que emprava un "genèric intencionat" i ha assegurat que la seva obra, la d'ella i la de les que vindran té poc mèrit per la riquesa de la tradició literària catalana. L'autora s'ha referit als Països Catalans com "el somni de tanta gent nostra" i ha vindicat la perspectiva i la mirada violeta que ella sempre ha tingut per copsar la realitat.El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha enviat un missatge des de la presó de Soto del Real. És el segon escrit amb motiu del guardó que ha d'escriure des d'un cel·la. "L'Estat no sap que el seu únic enemic és la por", assegura Cuixart, qui ha recordat una frase de la supervivent dels camps nazis Neus Català, recentment traspassada: "La llibertat és una cosa que encara no tenim guanyada".El president d'Òmnium Cultural ha recordat que les acusacions demanen per a ell unes penes de 17 a 25 anys de presó, i assegura en el seu escrit que "l'Estat no vol escoltar ni a l'ONU ni a la ciutadania". Però, malgrat això, "la repressió de l'Estat és el més gran altaveu per fer-nos sentir al món". Cuixart ha afirmat, citant una escriptora, que "més enllà de la poesia, res". El president d'Òmnium conclou el seu missatge amb un "Visca la vida i la llibertat!", que ha estat respost per un aplaudiment llarg i clams de "llibertat!". Ha estat un dels moments emotius d'un acte de concessió que en tindrà molts més.Ha estat el vicepresident de l'entitat, Mrcel Mauri, qui ha fet lliurament del guardó. Ho ha fet recordant l'origen del premi, nascut el 1969 en temps de dictadura imperant i esperances que bategaven. El premi ha viscut en massa moments enmig de dies de "dol i dansa", a la manera de Carner. Mauri ha explicat que Òmnium va néixer "per salvar els mots" i ara també té sentit "per salvar els drets". Mauri ha vindicat la cultura com "un far contra la intolerància". També ha posat en valor el fet que Pessarrodona és només la sisena dona que ha rebut el guardó en els seus 51 anys d'existència, el que "no fa menor la injustícia, però la fa més visible". Ha conclòs amb tres visques, a Catalunya, la cultura i la llibertat.L'acte ha estat multidisciplinar, amb elements de música i ball que han recordat escenaris de la vida de Pessarrodona (com Berlín) i referents intel·lectuals per ella, com les figures de Virginia Woolf i Walter Benjamin. Àlex Susanna ha valorat l'obra poètica de Pessarrodona, que tant ha enriquit la creació catalana. L'actriu Montse Guallar ha recitat textos de la guardonada, com aquell que diu: "Sovint, t’has oblidat/que no tenies un gran teatre,/sinó només l’escena quotidiana/(la de viure un dia rere l’altre)". Marta Pessarrodona no ha oblidat de viure un dia rere l'altre per fer bé les coses que ha triat.

