Rebel·lió i prou

Penúltim acte del judici a l'independentisme que fa quatre mesos que dura al Tribunal Suprem. La Fiscalia argumenta les seves peticions de pena, que el judici, les proves i els testimonis no han servit per rebaixar. Segueix demanant penes de presó altíssimes pels exmembres del Govern i acusant-los de rebel·lió. La sensació que la sentència condemnatòria ja estava escrita i decidida abans de començar es veu reforçada per la seva actitud., que avui serà a Madrid, us explica les claus del que passarà a partir de dos quarts de deu a l'alt tribunal.Tot es basa, pels quatre fiscals, i així ho defensaran avui, en què el Govern era conscient del que passaria perquè el major Josep Lluís Trapero els havia avisat. I ho va fer però també és cert que en cap moment el cos va acompanyar el procés. I Carles Puigdemont i Oriol Junqueras els van dir que fessin "el que toqués". En una posició més secundària, però igualment dura, es posicionaran l'acusació particular de Vox i l'advocacia de l'Estat. Per cert, ahir hi va haver canvis als Mossos. Hi ha nou cap del cos, que ha quedat molt tocat després d'aquells mesos de tensió i el 155 . Eduard Sallent és la persona triada i en aquest detallat perfil us expliquem qui és.

No és el balanç que el president voldria. Fa un any i dos dies que el govern de Quim Torra va prendre possessió. Avui el focus serà al Suprem, però el president compareix en roda de premsa aquest migdia a Palau per fer balanç. No pot oferir unitat estratègica de l'independentisme. Tampoc restitució i ni tan sols concretar la seva idea de marxa pels drets civils. El seu Govern, però, sí que ha gestionat l'autonomia i ha buscat amb insistència el diàleg dins i fora del país. Ara, a les portes de la sentència de l'alt tribunal, intenta acordar la resposta amb les entitats independentistes. Oriol March ha preparat aquesta perspectiva del seu mandat.



El PSC no juga. Ernest Maragall va moure fitxa. Sap que el seu pacte amb els comuns i JxCat no podrà ser i per això ja ha passat pàgina. Tem que un acord contra natura entre Barcelona en Comú, el PSC i Ciutadans doni l'alcaldia a Ada Colau. L'encara alcaldessa no l'accepta formalment i, en canvi, proposa un acord a tres amb ella, Maragall i el PSC. I Maragall el va explorar ahir demanant una reunió i sortint del confort dels blocs. Però Jaume Collboni va clarificar ràpidament el panorama dient que no, que ni parlar-ne. Ho explica Sara González en aquesta crònica.



El PSC fa anys que es va deixar perdre l'autonomia política, també per interès electoral, i ara el que compta és l'interès del PSOE. Pedro Sánchez no pot pactar amb els independentistes a Barcelona perquè això li privaria acords que ambiciona, com el de l'Ajuntament i la comunitat de Madrid i altres autonomies amb Cs. Les opcions (cap de bona per Colau, que per alguna cosa va perdre les eleccions) es van aclarint a Barcelona on, per cert, els vots de Valls no seran gratis. Us ho explica Joan Serra Carné. També podeu llegir l'opinió de Carles Bellsolà.



La precarietat de la "nova economia", des de dins. Ahir Laura Estrada, periodista de NacióDigital, va assistir a la primera de les dues formacions que han de fer tots aquells que vulguin treballar per Glovo, l'empresa de repartidors que des de fa unes setmanes és a l'ull de l'huracà després de la mort d'un dels treballadors. Ha estat la gota que ha vessat el got i ha posat de manifest les condicions en les quals treballen. Llegint la seva crònica és possible "assistir" a la formació sense ser-hi: ¿quins horaris fan? ¿quines condicions els posen per treballar? ¿quan i quant cobren? Però el més destacat, com ho presenta l'empresa?

Ferran Casas i Manresa

La droga per via intravenosa queda molt enrere en el nostre imaginari. L'associem sobretot als anys 80, quan milers de joves van caure a les urpes de l'heroïna i altres substàncies. Ara la preocupació són les drogues sintètiques o la cocaïna. Encara queden, però, reductes i a vegades poden estigmatitzar tot un barri. És el cas de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Els serveis socials hi fan una bona tasca amb la sala de consum supervisat, que evita mals majors. Per fer-nos una idea de la feina que fan llegiu el reportatge que, a El País, publicava ahirAl Parlament ahir hi havia comissió d'investigació del cas Castor. Per parlar del fiasco del magatzem de gas davant d'Alcanar i Vinaròs -que té com a beneficiari Florentino Pérez- estaven citats dos periodistes, David Fernàndez i Jordi Évole. Hi havia certa expectació per escoltar Évole, que va emetre a Salvados un reportatge sobre el tema . I també per si el periodista televisiu feia alguna referència a la situació de Barcelona després d'haver-se posicionat amb contundència per la investidura d'Ada Colau com a alcaldessa, si convé amb Manuel Valls. De fet, el número dos d'Évole a Salvados, Juanlu de Paolis, fa dies que se les té amb independentistes d'ERC i JxCat a les xarxes per aquest tema. Diumenge va tenir un dur intercanvi amb el diputat Francesc de Dalmases, que l'havia acusat d'estar "al servei de l'Íbex i el règim del 78".Tal dia com avui de l'any 1989, en el context de la caiguda del bloc comunista a Europa, ens arribaven notícies de la Xina, fins aleshores sempre misteriosa. Seguint ordres del primer ministre comunista Li Peng, la més cèntrica de Pequín, davant de la Ciutat Prohibida. Allà hi havia concentrats protestant milers de ciutadans, la majoria estudiants, que demanaven l'obertura del règim. Entre 3.000 i 5.000 van resultar morts, 10.000 van ser ferits i centenars arrestats. Així ho va explicar aleshores l'Informe Semanal de TVE El 4 de juny de 1965, avui fa 54 anys, naixia a Figueres el mediàtic periodista i historiador. Fill de l'escriptora Carme Guasch i germà de la també escriptora Sílvia Soler, es va criar a Badalona, ciutat a la qual està molt vinculat (és fan de la Penya). Es va iniciar a les seccions de política de la premsa escrita a l'Avui i El Observador. D'allà va fer el pas al món dels guions, la televisió i al ràdio amb programes com Malalts de tele, Minoria Absoluta o Set de Nit. L'èxit per ell i la seva productora van arribar, però, amb el Polònia, que ha atansat la política a molts catalans. Ara també dirigeix i presenta l'informatiu humorístic Està passant a la pública. Soler, que edita la revista d'història El Món d'ahir, és també accionista minoritari de l'Ara i no defuig el debat polític.

