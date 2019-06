Collboni tanca la porta a reunir-se amb Maragall

El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, tanca la porta a reunir-se amb el seu homòleg d'ERC, Ernest Maragall. Així ho ha comunicat el dirigent socialista a través d'una carta adreçada a l'equip republicà al qual ha tingut accés. En la missiva, Collboni explicita que aquest dilluns han iniciat les negociacions amb Barcelona en Comú per a la configuració d'un govern "progressista i no subordinat al procés" i que aquest serà l'únic plantejament que defensaran.El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha convocat al seu homòleg del PSC, Jaume Collboni, a una trobada, segons ha avançat aquest diari. Enmig de les negociacions per la governabilitat de la capital catalana, l'equip del dirigent republicà s'ha posat en contacte amb els socialistes per agendar una reunió que no té, de partida, l'objectiu d'explorar cap acord, sinó de "contrastar" en quin punt es troba cadascuna de les formacions després de les eleccions del 26 de maig.Fonts coneixedores de la petició argumenten que Maragall fa aquest pas com a guanyador dels comicis i dins de la voluntat de "no tancar-se a res". Tot i això, mantenen, com ha dit el dirigent republicà en els darrers dies, que el PSC "no pot ser un soci" perquè la seva aposta passa per un govern progressista compromès amb polítiques d'esquerres però també amb la defensa dels drets i les llibertats.PublicitatL'objectiu de la trobada, insisteixen, és dialogar cara a cara sobre quin anàlisi es fa del resultat electoral, escoltar-se mútuament i saber de primera mà com l'entoma l'escenari postelectoral cadascuna de les dues formacions malgrat que la distància sigui "abismal". Per ara, ERC no té resposta del PSC, que precisament aquest dilluns ha assegurat que només vol obrir converses amb Barcelona en Comú però en cap cas amb Ernest Maragall. "Els socialistes només ens asseurem a una taula per parlar de govern amb els comuns, en coherència amb els resultats", ha dit el líder del PSC a la capital catalana, que des del primer dia ha fet una crida a fer el possible per evitar que la ciutat tingui un alcalde independentista.El gest d'ERC arriba poc després que els comuns hagin tornat a insistir que l'única equació de pacte que contemplen és a tres bandes amb republicans i socialistes, que mantenen els vetos creuats.

