VÍDEO Messi: «Trobo a faltar Cristiano Ronaldo»

"Tots trobem a faltar a Cristiano Ronaldo a la Lliga perquè feia més bona la competició. Els dos volíem superar-nos contínuament, va potenciar la competència entre tots dos i la lliga". Aquestes són algunes de les paraules de Lionel Messi a l'extensa entrevista que li van fer dissabte a Fox Sports a l'Argentina, on també va explicar que manté contacte amb Neymar a través d'un grup de Whatsapp que comparteix també amb Luis Suárez. El blaugrana no ha dit res del possible retorn de Neymar al Barça.Messi també ha recordat Pep Guardiola, a qui ha considerat un "mestre" per a ell, i ha dit que troba a faltar jugar amb Xavi i Iniesta. El capità blaugrana ha defensat el seu company i amic Luis Suárez per l'operació al genoll a la què s'ha sotmès, i ha defensat que Ernesto Valverde no és el culpable de l'eliminació a Liverpool. Un altre dels titulars que ha deixat Messi és què farà quan deixi el futbol: "No ho tinc gens clar, el deixaré quan ja no em diverteixi, però de moment em trobo bé".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor