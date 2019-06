Detingut per fugir d'un control de trànsit, donar positiu per cànnabis i conduir sense carnet

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge a la matinada a La Pineda (Tarragonès) un home de 23 anys com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària, conduir sota els efectes de les drogues i conduir sense haver obtingut mai el carnet. En un control, els agents van fer parar el vehicle del detingut, que en ser informat que havia de sotmetre's a la prova d'alcoholèmia, va fugir.Els Mossos informen que durant la persecució va posar en risc la seguretat d'altres usuaris i va estar a punt de bolcar. Un cop el van aturar van comprovar que mai havia tingut el carnet. També li van notar una forta olor de marihuana, motiu pel qual li van fer el control de drogues en el que va donar positiu per cànnabis.A més, en l'escorcoll li van trobar dues cigarretes amb marihuana, per la qual cosa també el van denunciar per tinença de substàncies estupefaents. L'home, que ja havia estat investigat per dos delictes de conducció sense haver obtingut el permís i conducció temerària, ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Tarragona.

