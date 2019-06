Famílies del barri de Montbau de Barcelona sense plaça pública reclamen una nova línia d'ESO

Famílies del barri de Montbau sense plaça pública per al proper curs a Secundària han reclamat al Consorci d'Educació de Barcelona que estudiï la possibilitat d'obrir una línia addicional de primer d'ESO a un dels centres adscrits de la zona.Les 25 famílies adscrites i sol·licitants en els dos instituts públics de l'àrea de Montbau-Vall d'Hebron -el Anna Gironella i el Narcís Monturiol- demanen ampliar a una tercera línia el Anna Gironella, ha informat aquest dilluns la Federació d'Associacions de pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) en un comunicat.Les famílies es van reunir divendres amb el Consorci per a reclamar aquesta línia addicional en el Anna Gironella, que, segons elles, reuneix les condicions per assumir aquest nou grup en ESO i la direcció del centre dóna suport a la proposta.

