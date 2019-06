Bars i restaurants de Berga, molestos per les aigües gratuïtes per la Patum

Que l'Ajuntament de Berga regali 15.000 ampolles d'aigua per Corpus no ha acabat d'agradar a un gruix destacat del sector de la restauració del centre de la ciutat. Una vintena de propietaris de bars i restaurants han exigit al consistori aquest migdia una reunió amb la regidora de Patum, Mònica Garcia, perquè creuen que la iniciativa els fa "una competència clara" i que el govern de Berga els "hauria d'haver tingut en compte" a l'hora de planificar-la.Aquest dilluns diversos restauradors, principalment de la zona del Vall, s'han dirigit a la recepció de l'Ajuntament de Berga per intentar reunir-se amb la regidora, segons ha avançat Televisió del Berguedà i ha pogut confirmar. Mònica Garcia no era al consistori, de manera que finalment s'ha emplaçat aquestes persones a trobar-se amb la regidora demà dimarts a la una.La decisió municipal de subvencionar 15.000 ampolles d'aigua es fa en el marc de la campanya Patumaigua i té com a propòsit combatre el consum d'abusiu d'alcohol. En aquest sentit, els restauradors que han demanat la reunió amb la regidora Garcia asseguren no estar en contra d'aquest tipus de mesures, però denuncien que no se'ls ha informat.Per Patum, hi haurà aigües gratuïtes al Punt Lila, a les barres sense alcohol, a la barra del concert jove; i es repartiran entre les comparses de la Patum i els usuaris dels autobusos que arriben a Berga cada dia de Patum des de diferents punts de la comarca. L'any passat ja van col·locar-se unes fonts portàtils a la plaça Viladomat. Els propietaris dels bars, consultats per aquest diari, creuen que els mateixos establiments podrien fer de punt d'atenció de la campanya perquè, d'aquesta altra manera, perdran clients.L'Ajuntament de Berga ha anunciat, a més, que per Patum subvencionarà el preu de còctels naturals elaborats a partir de sucs de fruita que se serviran a la barra sense alcohol. Una barra que dimecres i dijous s'instal·larà a la plaça Viladomat i dissabte al concert de Patum. També es vendran biquinis a un euro. Tot plegat crea malestar entre els restauradors, ja que Patum és una font d'ingressos molt important pel sector i consideren que no se'ls ha donat l'oportunitat de participar en la campanya. La regidora de Patum, Mònica Garcia, va explicar la setmana passada, en la roda de premsa de presentació de novetats de la festa, que el que es pretén amb la campanya Patumaigua és acabar amb la relació que la festa berguedana té amb el consum de begudes alcohòliques. "Patum i Mam" és una frase coneguda a Berga, però l'Ajuntament vol desvincular la seva festa per excel·lència de l'alcohol.