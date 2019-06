Apple podria fer desaparèixer iTunes

Els usuaris d'Apple podrien veure desaparèixer un dels serveis més coneguts de la marca d'Steve Jobs per comprar i gestionar música i vídeos: iTunes. Segons recull RAC1 , els rumors han començat a córrer després que l'empresa hagi eliminat el perfil d'iTunes de les xarxes socials, entre elles Facebook i Instagram.Aquest dilluns ha arrencat a Califòrnia la conferència mundial DevCon en què el conseller delegat de l'empresa, Tim Cook, exposarà les actualitzacions del programari iOS i del nou enfocament d'Apple. Hi ha mitjans que ja avancen que Cook anunciarà que les aplicacions de música, televisió i podcasts seran les que faran la feina de l'iTunes. En altres paraules: la plataforma unificada no tindrà sentit i desapareixerà.A la darrera actualització de l'iOS ja apareix una nova icona, la d'Apple TV, a través de la qual és possible veure pel·lícules i sèries que fins ara només es podien adquirir a través de l'iTunes. L'aplicació s'espera que arribi als ordinadors Mac a partir de la tardor. Això podria voler dir que iTunes encara no desapareixeria fins aleshores.

