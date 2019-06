🔊Antonio Jiménez, el gitano que es va presentar per @vox_es a Alfarràs, al Segrià, renuncia a seguir representant el parit, demana perdó als catalans, a l'ètnia gitana, i demana la llibertat dels presos. Ho ha explicat a EMUN FM. Fil amb el més destacat de l'entrevista 👇 pic.twitter.com/L2yakSu9mM — Emunfmradio (@Emunfm) June 3, 2019

Antonio Jiménez, el gitano que es va presentar per Vox al municipi d'Alfarràs (Segrià) ha decidir donar-se de baixa del partit ja que, assegura, les seves idees no conflueixen amb les de la formació d'ultradreta.En una entrevista a l'emissora Emun Ràdio , Jiménez ha demanat perdó a les persones d'ètnia gitana, als catalans i també ha reclamat la llibertat per als presos polítics. "M'he adonat que estan en contra del col·lectiu gitano tot i que em van dir que no", ha dit Jiménez, que també ha assegurat que "estima Catalunya" i que té "el cor independentista". En aquest sentit demana disculpes per haver-los defraudat.Jiménez, que no va treure representació al consistori, diu que s'ha sentit utilitzat per la formació i que es planteja tornar a ERC.

