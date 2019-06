Seat presenta el Mii Electric, el primer cotxe elèctric de la marca

Seat ha presentat a Oslo (Noruega) el primer cotxe elèctric de la marca, el Mii electric , durant la seva gira de presentació europea Seat on tour que es desenvoluparà en ciutats com Liverpool, Frankfurt, París i Milà. El nou model de cotxe elèctric sortirà al mercat a finals d'any, les prevendes a clients començaran al setembre, i serà un dels vehicles elèctrics disponibles més assequibles, ha informat la companyia en un comunicat aquest dilluns. La marca reforçarà la seva estratègia amb la micro-mobilitat, portant a Oslo el seu concepte de cotxe mínim, que combina la seguretat i comoditat d'un cotxe, amb l'agilitat d'una motocicleta.Una altra de les novetats que presentarà la marca a Noruega és el Seat el-Born , el primer vehicle completament elèctric de la marca, basat en la plataforma MEB del Grup Volkswagen. El president de Seat, Luca de Melo, ha assenyalat que Noruega és una referència mundial en mobilitat elèctrica i que "té tot el sentit" presentar el Mii electric, i l'última tecnologia de Seat, en aquest país.A la gira de Seat, se li sumarà la marca independent Cupra , que va ser creada fa un any i que pertany al mateix grup, i que ha aconseguit vendre 7.900 unitats en els primers quatre mesos de 2019. Després de Noruega, Seat i Cupra continuaran la seva gira a la ciutat de Liverpool a finals de juny, per seguir amb Frankfurt, París i Milà, i després d'Europa, la marca es planteja continuar la seva gira a Amèrica llatina, una regió clau per al rendiment de les vendes.

