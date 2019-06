El Parlament mou el ple de la setmana vinent per no coincidir amb el final del judici

El ple de la setmana que ve serà dijous i divendres en comptes de dimecres i dijous per no coincidir amb l'últim dia del judici de l'1-O. Així ho ha decidit la junta de portaveus amb els vots a favor de JxCat, ERC, comuns i la CUP, mentre que Cs, PP i PSC hi han votat en contra. El canvi s'ha produït després que alguns grups ho hagin demanat per poder assistir a les conclusions del judici al Tribunal Suprem. Cs considera que el canvi de data és intolerable i que demostra que el judici marca l'agenda del Parlament i de Catalunya. "Volen anar com a públic al Suprem", han lamentat fonts de Cs en sortir de la reunió.En el ple de la setmana que ve es votarà la petició del PP perquè el president de la Generalitat, Quim Torra, comparegui per fer balanç del primer any del seu govern. L'inici del judici de l'1-O va provocar la suspensió de diverses comissions parlamentàries ja que els representants de JxCat i ERC no hi van assistir i no hi havia el quòrum suficient per a les votacions. En aquell moment, Cs ja es va queixar de l'alteració de l'activitat parlamentària.El ple de la setmana que ve també farà el debat i votació de la proposta de reiteració de la presentació al Congrés de la proposició de llei de reforma de la llei orgànica 10/1995 del Codi Penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi. La cambra catalana ja va presentar aquesta proposició de llei al Congrés el 2018 i va arribar a ser presa en consideració, però va decaure en finir la legislatura a les corts espanyoles.L'ordre del dia de la sessió plenària també inclou el debat de la proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic, presentada pels comuns, que proposa que es faci per lectura única. Al cambra haurà de votar primer si accepta la tramitació en lectura única de la iniciativa i, posteriorment, cas que així ho faci, obrir un termini perquè els grups i subgrups hi puguin presentar esmenes.Finalment, el ple de la setmana que ve també preveu la designació de set membres del Comitè d'Experts sobre el canvi Climàtic; de sis vocals del Consell Assessor de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàtries; de sis membres de la Junta de Govern del Memorial Democràtic; i de set de la Comissió de Control de les Consultes Populars No Referendàries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor