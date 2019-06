Els comuns desconfien d'ERC: «És difícil de creure que descartin JxCat»

Barcelona en Comú no es refia d'ERC : "És difícil creure's del tot, ara mateix, que ERC estigui descartant Junts per Catalunya" de les negociacions del pròxim govern municipal a Barcelona, ha afirmat Janet Sanz aquest dilluns a la tarda. I ha afegit: "Sabem que s'estan asseient i Elsa Artadi constantment està parlant de polítiques i concrecions de cara a la nova legislatura. Nosaltres no ens ho acabem de creure ni acabem de confiar-hi, pels fets, que parlen per si mateixos", ha afegit.Sanz, que forma part de l'equip negociador de Barcelona en Comú, ha insistit que els comuns mantenen l'objectiu d'aconseguir un acord de govern ampli i a tres bandes per crear un tripartit d'esquerres a Barcelona: "És l'hora de trencar els bloqueigs i superar les línies vermelles i treballar per un acord ampli de progrés. És el moment de construir des de la ciutat una proposta àmplia per deixar enrere els frontismes, perquè la gent ens està demanant acords i consens que donin estabilitat al govern municipal", ha apuntat Sanz.La portaveu de la formació ha afirmat que aconseguir "un govern d'esquerres plural a Barcelona" és, ara mateix, l'única prioritat de l'esquerra alternativa i ha insistit que només aquesta proposta és la que permetrà tirar endavant polítiques transformadores a la ciutat: "Nosaltres assumim la responsabilitat de tirar endavant un marc de diàleg per superar aquest bloqueig i ser nosaltres la peça que permeti encaixar aquest acord, que necessita estabilitat i solidesa per garantir una bona governança a la ciutat", ha subratllat.Preguntada per la proposta socialista de crear un tàndem Colau-Collboni, Sanz ha insistit que "el govern progressista que necessita Barcelona és a tres, un govern que sumi ERC, PSC i els comuns". I ha explicat que l'equip negociador dels comuns (que està integrat per Gemma Carazo, Jordi Martí, Ximo Balaguer i la mateixa Sanz) mantindrà diferents trobades i reunions entre aquest dimarts i aquest dimecres amb els equips negociadors dels republicans i els socialistes.Pel que fa a la possibilitat de negociar amb JxCat i Ciutadans, Sanz ha repetit que els comuns no s'hi asseuran a la taula: "Nosaltres ho hem dit molt clar, amb aquelles forces polítiques que no compartim el model de ciutat és molt difícil tirar endavant". I ha afegit que no poden formar part del pacte d'esquerres, simplement, "perquè no ho són".La portaveu de l'esquerra alternativa a Barcelona ha destacat que "tant ERC com el PSC situen els comuns al centre per aconseguir un acord" i ha assegurat que "s'estan movent coses" i que tot just ara comencen les "negociacions serioses" per aconseguir aquest tripartit d'esquerres".

