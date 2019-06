Borràs substituirà Sànchez com a representant de JxCat davant del rei

Laura Borràs, exconsellera de Cultura i número dos de Junts per Catalunya (JxCat) a Madrid, ha criticat aquest dilluns la decisió del Tribunal Suprem de denegar al líder del seu grup parlamentari, Jordi Sànchez, el permís per anar a la ronda de consultes del rei Felip VI amb els representants dels partits representats a la cambra baixa espanyola. En una atenció als mitjans, Borràs ha afirmat que el Suprem ha volgut "evitar-li la incomoditat al rei d'Espanya de tenir una fotografia amb un pres polític" i ha explicat que serà ella qui es reuneixi amb el monarca "per recordar-li de viva veu el que el Suprem segurament hauria volgut impedir, que és que en aquest regne tan bonic que li està quedant hi ha presos polítics i exiliats".La diputada ha considerat que l'alt tribunal espanyol no volia "confrontar el rei de l'a por ellos amb un pres polític", i ha lamentat que s'hagin "vulnerat drets" de Sànchez. Ha recordat que anar a la reunió amb Felip VI "és una prerrogativa" a la qual tenen dret i ha acusat el Suprem de no ser imparcial quan decideix sobre els diputats independentistes.A banda, ha criticat que han conegut la notícia a través dels mitjans abans que els advocats de Sànchez tinguessin coneixement de la decisió del tribunal. La defensa havia al·legat els "importants i comprovats motius" que preveu la llei per a la sortida del diputat de la presó, però ha decidit que "potser no són prou importants i comprovats aquests motius" per entrevistar-se amb Felip VI.

