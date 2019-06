Cuní, Nierga i Ustrell analitzaran al MAC l'impacte del món digital en el periodisme

El Mercat de l'Audiovisual de Catalunya (MAC) arriba als seus 20 anys de vida concentrant tota la seva activitat en un sol dia. Amb tot, els seus responsables confien en mantenir-se en les mateixes xifres de 2018, quan es van registrar més de 800 inscrits i prop de 670 participants. Alhora, confien en incrementar el consum digital mitjançant la difusió de les sessions per 'streaming' i les visualitzacions sota demanda. "Concentrant tota l'activitat en un dia busquem ser prudents i guanyar en eficiència i gestió econòmica", ha explicat Josep Maria Codina, director del MAC, aquest dilluns al migdia a Granollers durant la presentació del mercat.Un dels principals reclams d'aquest 2019 és la sessió sobre l'impacte que el nou entorn digital està tenint en el món del periodisme amb la participació de Josep Cuní, Gemma Nierga i Ricard Ustrell. "Aportarà la reflexió dels professionals sobre l'entorn radiofònic que està canviant i des d'un de vista intergeneracional", ha explicat Josep Maria Martí, director de l'Observatori de la Ràdio a Catalunya.Un altre dels debats destacats és el que organitza la Direccció General de Mitjans de Comunicació que s'anomena 'Comunicar amb perspectiva de gènere'. Les periodistes Gemma Ruiz, Elvira Altés i Arantza Diez, moderades per la directora de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, donaran pautes sobre què poden fer els mitjans de proximitat per evitar reproduir els estereotips i com contribuir a fer més visibles les dones, les seves veus, realitats i punts de vista.Així mateix, Josep Maria Ganyet, conduirà una xerrada sobre les deep fakes amb els periodistes Marc Argemí i la ex directora de, Karma Peiró, la investigadora en Intel·ligència Artificial, Elisabet Golobardes i el director d'estratègia digital i d'audiències de la Vanguardia, Javier Martínez.Si ens centrem en els mitjans de proximitat, el MAC, amb la col·laboració de la Xarxa de Comunicació Local, ha preparat diferents sessions per donar eines als mitjans locals i comarcals per ser més competitius i professionals.L'expert en Social Media, Pedro Rojas, explicarà com implementar estratègies de màrqueting de guerrilla perquè els mitjans de proximitat tinguin més visibilitat a les xarxes socials. Elena Neira, professora de Comunicació Audiovisual de la UOC i experta en plataformes de vídeo sota demanda com Netflix, farà la sessió d'obertura del MAC presentant els resultats, curiositats i xifres del primer any de Xala!, la primera plataforma de vídeo on demand i tendències en català.Altres de les sessions destacades destinades als professionals del sector són la que parlarà sobre la influència de la inversió publicitària en les ràdios o la que ho farà sobre com mesurar les audiències.Per la seva banda, el director de continguts de Catalunya Ràdio, Santi Faro, oferirà una sessió sobre la tendència europea de posar càmeres als estudis de ràdio, que també s'està instaurant a casa nostra.Un total de 32 empreses col·laboraran en l’òrbita del MAC, quinze de les quals seran presents a Fira MAC mostrant els seus productes i serveis, tant als expositors habituals com al nou espai El Cercle, que servirà per fer presentacions de curta durada, projeccions i algunes de les sessions més especialitzades.Es mantenen els espais MAC RV i MAC Drone amb empreses especialitzades en aquestes tecnologies. A més, l'empresa SensationALL hi serà com a desenvolupadora de contingut i experiències de realitat virtual. Tots els participants podran provar l’experiència a través d'unes ulleres de realitat virtual.A més, la companyia Crambo portarà al MAC un projector d'hologrames, l'última tendència en el món de la publicitat, i Grip Art exposarà el càmera car TYR, un innovador sistema de muntatge de càmera amb grua sobre automòbil únic a l'Estat.La presentació de l'edició d'aquest 2019 ha comptat amb la presència de l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, que ha explicat que després de quatre anys en què el mercat s'ha "estabilitzat", ara cal tenir "mirada llarga" per poder "fer un salt endavant".En aquest sentit ha apostat per fer que el MAC segueixi les passes del recinte Roca Umbert, on se celebra la cita, i ha dit que cal que esdevingui "un element essencial" en el debat sobre la comunicació a Catalunya.

