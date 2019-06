Investigadors catalans desenvolupen anticossos per impedir l'entrada de l'Ebola al cos humà

Investigadors d' IrsiCaixa han descobert que el virus de l'Ebola utilitza un mateix receptor cel·lular que el VIH per entrar al cos humà, segons un estudi publicat a la revista Nature Microbiology . Concretament, envaeix cèl·lules mieloides del sistema immunitari, des d'on s'expandeix cap a altres teixits. Els científics han demostrat que els nous anticossos impedeixen la infecció a través del receptor en qüestió dels virus de la família Filoviridae , que inclou virus com l'Ebola i el de Marburg, que provoquen hemorràgies greus que poden arribar a ser mortals.L'Ebola és una malaltia hemorràgica greu que actualment no té tractament. Resulta mortal en prop del 50% dels casos. Actualment s'estan testant vacunes i anticossos en fase experimental dirigits contra l'espècie Zaire del virus.Investigadors de l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, impulsat conjuntament per La Caixa i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, han descobert que els filovirus, família que engloba virus com el de l'Ebola, comparteixen amb el VIH una de les rutes d'entrada a les cèl·lules mieloides del sistema immunitari, per aquest motiu han dissenyat anticossos que bloquegen totalment aquesta via en cèl·lules humanes.

