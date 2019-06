SORTEIG NacióDigital et convida a «7 raons per fugir», el film de juny del Cicle Gaudí

S'està carregant...

Fitxa tècnica



Direcció: Esteve Soler, Gerard Quinto, David Torras

Guió: Esteve Soler

Música: Julie Reier

Estrena: abril de 2019

Durada: 75 minuts

Gènere: comèdia negra

Versió: original en català i castellà

Intèrprets: Emma Suárez, Jordi Sánchez, Sergi López, Àlex Brendemühl, Aina Clotet, David Verdaguer, Vicky Peña, Alain Hernández, Lola Dueñas, Francesc Orella

Un fotograma de «7 raons per fugir». Foto: Acadèmia del Cinema Català

On veure 7 raons per fugir en el marc del Cicle Gaudí?



Badalona: Teatre Principal (Dijous 27 de juny, 20.30)

Berga: Teatre Patronal-Casal Parroquial (Dimecres 26 de juny, 20.30)

Cardedeu: Cinema Esbarjo (Dijous 20 de juny, 21.00)

Cardona: Teatre Els Catòlics (Dijous 20 de juny, 20.30)

Castellar del Vallès: Auditori Municipal Miquel Pont (Diumenge 16 de juny, 18.45)

Esparreguera: Patronat Parroquial (Dijous 20 de juny, 20.30)

Gelida: Sala d'actes del Centre Cultural (Dissabte 15 de juny, 18.00)

Granollers: Centre Cultural (Dimarts 18 de juny, 20.00)

Igualada: Ateneu Cinema (Dijous 13 de juny, 20.00)

Martorell: Casa de Cultura de la Vila (Divendres 28 de juny, 20.00)

Navarcles: Sala d'actes del Teatre Auditori (Divendres 21 de juny, 21.00)

Rubí: Teatre Municipal la Sala (Divendres 14 de juny, 21.00)

Sant Adrià de Besòs: Ateneu Adrianenc (Divendres 21 de juny, 20.30)

Sant Joan Despí: Teatre Mercè Rodoreda (Dijous 27 de juny, 20.00)

Torelló: Cinema el Casal (Dijous 20 de juny, 21.00)

Vacarisses: Casal de Cultura (Diumenge 9 de juny, 19.00)

Vilanova i la Geltrú: Teatre Principal (Dijous 27 de juny, 20.30)

Cadaqués: Teatre Art i Joia (Dissabte 22 de juny, 19.00)

Cassà de la Selva: Sala Centre Recreatiu (Diumenge 23 de juny, 18.00)

La Bisbal d'Empordà: Teatre Mundial (Dissabte 22 de juny, 20.00)

Llagostera: Teatre Casino Llagosterenc (Diumenge 30 de juny, 18.00)

Palamós: Teatre la Gorga (Dijous 27 de juny, 20.00)

Ribes de Freser: Cinema Catalunya (Dissabte 15 de juny, 19.00)

Sant Feliu de Guíxols: Casino Guixolenc (Divendres 21 de juny, 21.00)

Santa Coloma de Farners: Auditori Municipal (Dissabte 22 de juny, 19.00)

Balaguer: Sala d'Actes de l'Ajuntament (Divendres 28 de juny, 21.30)

Cervera: Sala Francesc Buireu del Casal Cívic (Divendres 21 de juny, 20.30)

Guissona: Sala de plens de l'Ajuntament (Divendres 28 de juny, 20.30)

Linyola: Sala Pau Casals (Diumenge 30 de juny, 18.00)

Mollerussa: Sala d'actes del Centre Cultural (Dissabte 29 de juny, 19.45)

Sort: Cinema-teatre Els Til·lers (Diumenge 16 de juny, 18.30)

Alcover: Convent de les Arts (Diumenge 16 de juny, 19.00)

Flix: Cinema de la Unió Social (Divendres 14 de juny, 22.00)

L'Hospitalet de l'Infant: Centre Cultural Infant Pere (Dijous 20 de juny, 19.00)

La Bisbal del Penedès: Centre Municipal de Cultura-Auditori Sala Salbà (Diumenge 30 de juny, 19.00)

Montblanc: Cinema Casal Montblanquí (Dissabte 22 de juny, 19.45)

Sant Carles de la Ràpita: Auditori Sixto Mir (Dijous 13 de juny, 21.00)

Tortosa: Teatre Auditori Felip Pedrell (Dijous 27 de juny, 20.00)

Vilallonga del Camp: Sala de cinema del Centre Recreatiu (Dissabte 22 de juny, 21.30

«7 raons per fugir» té un repartiment de luxe. Foto: Acadèmia del Cinema Català

Sergi López, Emma Suárez, Francesc Orella, Lola Dueñas, Àgata Roca i David Verdaguer, entre d'altres, formen el repartiment de luxe de 7 raons per fugir. Una pel·lícula que es va estrenar als cinemes el 5 d'abril i que fa una crítica àcida de la societat en to d'humor negre. Ara, el film dirigit per Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras, es podrà tornar a veure a una quarantena de cinemes d'arreu del país, a preu reduït, en el marc del Cicle Gaudí . Les projeccions – consulta aquí tots els horaris - es faran entre el 13 i el 30 juny., en col·laboració amb l' Acadèmia del Cinema Català , sorteja cinc entrades dobles per a qualsevol de les projeccions de 7 raons per fugir –el guanyador podrà escollir la localitat-.7 raons per fugir és una comèdia negra que critica àcidament la nostra societat partint de set històries quotidianes amb personatges portats a l’extrem de les seves circumstàncies.Set històries que barregen horror i comèdia. Set moments d’humor negre tant estranys com pròxims. Set visions surrealistes d’una societat que no progressa, una societat disfuncional: la família, la solidaritat, l’ordre, la propietat, el treball, el progrés i el compromís. Set històries d’humor negre d’una societat disfuncional.- Els guanyadors obtindran una de les cinc entrades dobles per a la projecció de 7 raons per fugir en les sales que es projecten en el marc del Cicle Gaudí - El termini per participar al sorteig es tancarà el dilluns 10 de juny a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar al sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu sortejos@naciodigital.cat - Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor