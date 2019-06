Arriba la Festa del Cine: entrades a 2,90 euros a 56 sales de Catalunya

Avui comença la Festa del Cinema: 56 sales de tota Catalunya rebaixaran a la meitat les entrades i es podrà gaudir de les pel·lícules per un preu de 2,90 euros. L'esdeveniment, que dura tres dies, se celebrarà també a la tardor.Les entrades s'han de comprar a través d'aquesta web , imprimir l'acreditació i presentar-se als cinemes que s'adhereixen a la festa. Es poden aconseguir fins a deu acreditacions per persona registrada. Els més grans de 60 anys i els menors de 14 no els hi cal acreditació, tenen preu reduït assegurat.Aquest és el llistat de sales de cinema que s'uneixen a la Festa del Cinema.

- Yelmo Cines d'Abrera.

- OCine Arenys de Mar.

- Ocine Magic de Badalona.

- Yelmo Cines Baricentro de Barberà del Vallès.

- Cine Maldà de Barcelona.

- Cines Verdi de Barcelona.

- Cines Verdi Park de Barcelona.

- Cinesa Diagona Mar de Barcelona.

- Cinesa Diagonal de Barcelona.

- Cinesa Heron City de Barcelona.

- Cinesa La Maquinista de Barcelona.

- Renoir Floridablanca de Barcelona.

- Yelmo Cines Comèdia de Barcelona.

- Yelmo Cines Icària de Barcelona.

- Cines el Punt de Cerdanyola del Vallès.

- Kinepolis Full de Cornellà.

- Cinesa Llobregat de Cornellà.

- Cinesa Barnasud de Gavà.

- Ocine de Granollers.

- Cinesa La Farga de l'Hospitalet.

- Filmax Gran Via de l'Hospitalet.

- Bages de Manresa.

- Cinesa de Mataró.

- Cinemes Montcada, de Montcada i Reixac.

- Cinemes Imperial de Sabadell.

- Cinemes Eix Macià de Sabadell.

- Cinemes Atrium de Sant Andreu de la Barca.

- Ocine de Sant Celoni.

- Cinemes Sant Cugat, de Sant Cugat.

- Cine Prado de Sitges.

- Cinema Catalunya de Terrassa -només el dimecres 5 de juny-.

- Cinesa Parc Vallès de Terrassa.

- Multicines Sucre de Vic.

- Cinema Vigatà de Vic.

- Kubrick de Vilafranca del Penedès.



Girona

- Ocine de Blanes.

- Multicines Figueres, de Figueres.

- Ocine de Girona.

- Multicines d'Olot.

- Cinema Arinco de Palamós.

- Ocine de Platja d'Aro.

- Cines Roses, de Roses.

- Odeon Multicines de Salt.



Lleida

- JCA Cinemes d'Alpicat.

- JCA Cinemes Principal de Lleida.

- JCA Cinemes Rambla de Lleida.

- Magestic de Tàrrega.

- UCC Cinemes d'Amposta.

- MCB de Calafell.

- Ocine El Vendrell.

- Ocine de Roquetes.

- Yelmo Cines de Tarragona.

- Ocines Les Gavarres de Tarragona.

- JCA Cinemes de Valls.

- Ocine de Vila-Seca.

