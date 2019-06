Una nova plataforma digital promou la repoblació dels micropobles catalans

Catalunya té actualment 336 micropobles (tenen menys de 500 habitants) que representen prop del el 35% del territori i del total dels municipis, en els quals viu menys del 2% de la població, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) de 2016. Un equip d'investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha creat una plataforma informàtica, de lliure accés i batejada amb el nom de Sistema d'Informació Geogràfica per a uns Micropobles Actius i Sostenibles (GISAH per les sigles en anglès), que recull informació sobre les característiques i la gamma de serveis disponibles.Suposa una eina de consulta "eficient" per a les persones interessades en establir-se, així com per als gestors de les pròpies poblacions. El professor del Departament de Geografia i investigador, Ricard Morén, ha destacat que "disposar d'informació completa, clara i representada visual i espacialment sobre els municipis d'interès pot ajudar a afavorir les possibilitats d'èxit" en el trasllat de persones o famílies a aquests llocs.Així mateix, la presidenta de l'Associació de Micropobles de Catalunya (també ha contribuït en el projecte), Maria Carme Freixa, ha afirmat que així es "demostra que la presència d'aquest tipus de municipi està per tot el territori". Per la seva part, el director del Laboratori d'Informació Geogràfica i de Teledetecció (LIGIT) de la UAB, Miguel Àngel Vargas, i el responsable tècnic, Ignacio Ferrero, han recalcat el fet nou de la plataforma, ja que no existeix una semblant d'accés públic i gratuït.Ambdós especialistes han apostat perquè "ara es tracta d'anar augmentant els municipis participants i ampliar pas a pas la informació de les bases de dades", perquè la tecnologia està creada.El treball s'ha alimentat de cinc bases de dades: enquestes realitzades a alcaldes, regidors i gestors de les localitats; l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), l'INE amb xifres de població i la seva evolució entre 2006 i 2016, l'Eurostat amb dades de la població a Europa 1961 i 2011 i Corine Land Cover, de l'Agència Europea del Medi Ambient, que informa sobre els usos del sòl i la seva evolució al llarg del temps, entre 1990 i 2012.Els impulsors d'aquesta iniciativa estan treballant per implicar més municipis, ja que en aquesta primera fase han col·laborat gairebé el 20%, procedents de 25 comarques, i així tingui continuïtat més enllà de la seva finalització, prevista per al primer trimestre del 2020.GISAH ha estat desenvolupat per membres del Departament de Geografia, de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i del LIGIT, tots tres de la UAB, i ha col·laborat l'Associació de Micropobles de Catalunya i altres organitzacions relacionades amb l'àmbit rural.El projecte forma part d'un altre, anomenat Hamlets. Immigració i desenvolupament sostenible als micropobles , que impulsa la Caixa, amb la col·laboració de l'Associació d'Universitats Públiques de Catalunya (ACUP), i que busca conèixer millor l'arribada i assentament d'immigrants en aquestes àrees i establir accions per un desenvolupament sostenible.

