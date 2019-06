Antonio Maya, operari de manteniment i portaveu de la plataforma. Foto: Jonathan Oca

Els treballadors de les empreses subcontractades que operen a Repsol volen que es compleixin tots els convenis acordats i també que les mesures de seguretat siguin escrupolosament respectades. Aquest dilluns, a les 12 h, prop de 200 persones s'han concentrat a les portes de la refineria que hi ha a la Pobla de Mafumet, al Polígon Nord, per fer un minut de silenci en honor al treballador que va morir divendres passat en un accident a causa d'una fuita d'amoníac a la planta de Carburos Metálicos. La veu cantant de la concentració l'ha portat Antonio Maya, operari de manteniment de Carbonell i Figueras i portaveu de l'acabada de néixer Plataforma Unió Seccions Sindicals dins de la refineria de Repsol Petroli. Després del breu homenatge a l'operari, Maya ha denunciat que les sirenes per alertar d'aquesta fuita no van sonar a Repsol i que els treballadors podien haver estat en perill. Maya ha expressat que "ningú els va avisar" i que es van adonar que alguna cosa no anava bé per la "forta olor" a amoníac.El treballador, i portaveu de la plataforma, ha denunciat que no es van aplicar els protocols ni les mesures que cal prendre quan s'activa el PLASEQCAT, o altres, perquè les sirenes d'alerta tampoc van sonar als pobles del costat. A banda, ha lamentat que "aquí cada dilluns sonen les alarmes de simulacre a les 11 h i avui ni han sonat". Maya ha etzibat que "a algú li va fer por prémer el botó per alertar a les poblacions del costat i als treballadors que hi havia a les plantes" i considera que algú hauria d'haver agafat la responsabilitat.Maya, molt contundent, ha expressat que algun altre dia pot tornar a haver-hi un cas similar, o pitjor, i que "quan ens adonem del que passa, ja estarem ficats dins d'una bossa de plàstic". L'operari considera que no es va actuar amb responsabilitat perquè la situació era molt perillosa. Ha posat en dubte què hagués passat si el núvol tòxic s'hagués desplaçat cap a la Pobla de Mafumet perquè "l'amoníac crema les vies respiratòries".El mateix portaveu ha manifestat que les empreses voldran treure ferro a aquest accident però recorda que van ser 800 litres d'amoníac els que van anar a parar a l'aire, però el dipòsit era de 22.000 i es pregunta "i si arriba a estar ple, què hauria passat?". Per tot plegat reclama que tots els treballadors s'uneixin a la plataforma i qe facin pressió, tot junts, per aconseguir també millores salarials i que les grans companyies i les subcontractades respectin els convenis dels treballadors.Aquesta plataforma farà arribar als tres comitès d'empresa que hi ha a Repsol -STR, UGT i CCOO- una carta exposant totes les seves reivindicacions, entre les quals hi ha que facin lavabos a les plantes. De moment, esperen rebre resposta en un termini de 15 dies.Per altra banda, des del Comitè d'empresa STR, a Repsol, apunten que s'ha obert una investigació per esclarir els fets i quan es tingui els resultats es farà una valoració de tot plegat. A hores d'ara, no volen avançar cap mena de declaració fins que no es tinguin totes les valoracions.Protecció Civil de la Generalitat va activar el pla d'emergència exterior del sector químic (PLASEQCAT) per la fuita d'amoníac a les instal·lacions d'una empresa del Polígon Nord de Tarragona a la Pobla de Mafumet, a Carburos Metálicos, en la qual va morir un treballador i un altre en va resutar ferit crític. L'estat de salut d'aquest treballador ha passat de crític a greu, segons fonts de l'Hospital Vall d'Hebron, on està ingressat.Segons Protecció Civil, es van vessar entre 500 i 600 litres d'amoníac d'un tanc amb capacitat de 20.000 litres que en contenia uns 800.El jutjat d'instrucció 5 de Tarragona es va fer càrrec del cas i va obrir diligències per l'accident. La magistrada i la resta de la comissió judicial es van desplaçar fins al lloc de l'accident per tal de fer les tasques permeses relacionades amb l'aixecament del cadàver.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor