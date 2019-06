Collboni avisa que només negociarà amb els comuns

Aparició en escena Jaume Collboni en la discussió de les negociacions a Barcelona. L'alcaldable del PSC ha afirmat aquest dilluns que només obrirà negociacions amb Barcelona en Comú i ha descartat que aquest diàleg es pugui estendre a ERC. De fet, ha verbalitzat que la seva prioritat és fer "tàndem" amb Ada Colau per governar la capital catalana. Per això, té previst iniciar converses "formals" amb els comuns aquesta setmana, que pilotarà Laia Bonet.Sense precisar com hauria de ser l'acord amb Colau, Collboni sí que ha rebutjat repartir-se l'alcaldia amb la líder dels comuns. "Això no és un joc de trons, una estona tu una estona jo", ha expressat en una compareixença de premsa, tot insistint en la necessitat d'un govern "estable" a Barcelona. "Els socialistes només ens asseurem a una taula per parlar de govern amb els comuns, en coherència amb els resultats", ha expressat.Collboni, que ha recalcat com a prioritats disposar d'una alcaldia "progressista" i "no subordinar la ciutat al procés", ha carregat contra el paper d'ERC. "ERC i Torra han estat un Govern ineficaç i incompetent, amb manca de pressupostos, i amb serveis públics al límit, com veiem amb la manifestació de les universitats o les accions en matèria d'habitatge. Aquest és el balanç. És el que no volem per a Barcelona", ha sentenciat.

