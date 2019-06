La Pastisseria, de Barcelona, ha estat reconeguda com la millor pastisseria de Catalunya. Així ho han decidit des del jutjat del Gremi de Pastissers de Barcelona que, en la gala anual, han atorgat el màxim reconeixement a la cuina dirigida per Josep Maria Rodríguez, qui també s'ha endut el premi al pastisser més innovador.La Pastisseria va obrir fa tot just set anys i actualment compta amb dos locals a la capital catalana, un al carrer Aragó i l'altre a la Via Augusta. Entre els productes que conformen la seva carta hi ha un mousse de xocolata que representa la rosa de Sant Jordi, una flor de litxi, una mousse de pinya colada, o una pastís de xocolata blanca caramelitzada amb compota de poma.

