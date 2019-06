Com t'afectarà el preu tancat dels taxis de Barcelona?

Els taxistes de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana responen a la competència d'Uber i Cabify amb una nova mesura: podran oferir un preu tancat per viatge a partir d'aquest mateix dissabte . Una mesura que afecta directament l'usuari. Però, de quina manera exactament?No. D'entrada, la mesura s'aplica de forma progressiva a partir de dissabte, i es preveu que no tots els taxistes la tinguin disponible de seguida. A més, només s'aplicarà als trajectes contractats per app, i no pas als que agafem aturant-los al carrer o en una parada.No. Les dues tarifes coexistiran, i el client podrà decidir, abans de pujar al vehicle, si vol que li apliquin una o una altra.No. El nou preu tancat es fixarà en base a la distància recorreguda i no tindrà en compte el temps de viatge, exactament com fan Uber i Cabify.No, i aquesta és una diferència important respecte als vehicles VTC, que ofereixen preus molt competitius en dies -i hores- de poca demanda i disparen els preus en els moments de més demanda, com ara quan hi ha congressos importants a Barcelona o simplement quan plou.Depèn. Segur que sí, en trajectes en què és previsible que hi hagi embussos. En viatges en hores de poc trànsit, s'haurà de veure. En tot cas, molts usuaris preferiran la tranquil·litat de conèixer el preu del trajecte per anticipat, sense sorpreses. Això pot incloure molt especialment els turistes que no coneixen bé la ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor