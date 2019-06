Jordi Cuixart: «L'Estat no sap que el seu únic enemic és la por»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha enviat un missatge des de la presó de Soto del Real a l'acte de lliurament del 51 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a l'escriptora, assagista i traductora Marta Pessarrodona. És el segon escrit amb motiu del guardó que ha d'escriure des d'un cel·la. "L'Estat no sap que el seu únic enemic és la por", assegura Cuixart, qui ha recordat una frase de la supervivent dels camps nazis Neus Català, recentment traspassada: "La llibertat és una cosa que encara no tenim guanyada".El president d'`Òmnium Cultural ha recordat que les acusacions demanen per a ell unes penes de 17 a 25 anys de presó, i assegura en el seu escrit que "l'Estat no vol escoltar ni a l'ONU ni a la ciutadania". Però, malgrat això, "la repressió de l'Estat és el més gran altaveu per fer-nos sentir al món". Cuixart ha afirmat, citant una escriptora, que "més enllà de la poesia, res". El president d'Òmnium conclou el seu missatge amb un "Visca la vida i la llibertat!", que ha estat respost per un aplaudiment llarg i clams de "llibertat!". Ha estat un dels moments emotius d'un acte de concessió que en tindrà molts més.

