El TSJC clou la instrucció contra Torra i dona tres dies a les parts per demanar més proves

El magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que instrueix la causa contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per no treure el llaç groc del Palau de la Generalitat tot i l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC), considera que ja no calen més diligències d'investigació.No obstant això, ha donat tres dies a les parts perquè demanin alguna prova més. Si no ho fan, tancarà la instrucció pel delicte de desobediència i deixarà el cas preparat per anar a judici o l'arxivarà.El cap de l'executiu català va argumentar davant el jutge que l'ordre de retirar els llaços era imprecisa i "nul·la de ple dret" . En la seva declaració, que va durar poc més de 40 minuts, Torra va fer prevaldre el drets a la llibertat d'expressió i els drets civils i polítics.

