I si els alcaldes governessin el món?

No som prou conscients de la importància de la política i les polítiques municipals pel nostre dia a dia i per la gestió pública

La proximitat a les problemàtiques reals dels ciutadans i ciutadanes és el que atorga la rellevància estratègica de ciutats i municipis

Especialment, en el context de les negociacions per conformar els governs municipals i les coalicions que els donaran suport . Un moment adequat per parlar sobre la política municipal i la rellevància de les ciutats i pobles.pel nostre dia a dia i per la gestió pública. Als municipis s’expressen, com en cap altra territori, les problemàtiques i les contradiccions de la vida política i dels afers col·lectius. Les ciutats i pobles gestionen serveis públics bàsics (urbanisme, mobilitat, subministraments, habitatge, infraestructures urbanes); alhora, miren d’enfrontar-se a realitats complexes com les desigualtats socials i la pobresa, la vitalitat econòmica, el foment del treball i de la competitivitat, els serveis socials, l’atenció a la gent gran i als joves.Sovint, els municipis han dut a terme una tasca de suplència allí on l’estat o les comunitats autònomes, en el cas espanyol, no disposaven de prou eines ni recursos. Finalment, la gestió municipal també esdevé complementària o executora de polítiques i responsabilitats d’altres administracions, sigui en àmbits clau, entre d’altres, com la salut, l’educació, la cultura o el lleure.(i amb tendència clarament creixent en els propers decennis); alhora, generen el 80% del PIB mundial. A les ciutats s’hi concentra bona part del poder transformador de les societats i les seves tensions: la innovació i la creació de noves economies i nous negocis, la vitalitat social i cultural, la ciència, el coneixement i el talent, la interculturalitat, l’envelliment i les conseqüències dels fluxos migratoris, etc. De fet, algunes estimacions avancen que el mercat mundial de les anomenades ciutats intel·ligents (smart cities) creixerà a un ritme del 14% anual.és el que atorga la rellevància estratègica de ciutats i municipis. Diversos teòrics ja ho han descrit en els darrers anys: les ciutats esdevenen cada cop més espais crítics per a abordar les grans problemàtiques i reptes col·lectius. Des de la proximitat i el pragmatisme, des de la pressió directa dels diversos col·lectius i dels contribuents, que demanden solucions, eficiència en l’ús dels recursos públics i retiment de comptes de l’activitat política i pública.: contaminació i canvi climàtic, consum energètic i mobilitat, mercat de treball, desigualtats i pobresa, justícia, seguretat i control, drets civils, etc. La dualitat entre allò global i allò local esdevé necessàriament política internacional/multilateral i política local/municipal, amb interrelacions directes en ambdós sentits. Allò que s’executa a escala local té efectes globals, i en bona part allò que es conclou que cal executar a escala global s’ha de dur a la pràctica a escala de ciutat, municipi o regió.Com acabem de dir, d’una banda ens cal avançar en institucions internacionals més fortes i amb major capacitat d’acció, regulació i control (en àmbits com la contaminació i el canvi climàtic, el comerç internacional i el món del treball, l’ús d’informació i els drets civils i polítics, les migracions, etc.). La realitat, malauradament, és que aquestes institucions internacionals sovint són estructures febles, antiquades, molt mediatitzades pels interessos privats i pels estats-nació. Per una altra banda, requerim d’institucions locals i regionals (ciutats, municipis, regions) també més dinàmiques i amb majors capacitats d’acció. Les complexitats del món actual requereixen sovint polítiques de proximitat, amb instruments i recursos estables i amb visió a mig i llarg termini.(DEP) en el seu llibre If Mayors Ruled the World (en l’original anglès per la Yale University Press, any 2013; Si els alcaldes governessin el món, Arcàdia Editorial, 2015). El llibre té un subtítol suggeridor: “nacions disfuncionals, ciutats emergents”. Per a Benjamin R. Barber les ciutats, a diferència dels estats-nació, tenen més factors que les apropen i menys que les distancien o les enfronten. Els alcaldes i els seus equips s’orienten a l’acció, en el pragmatisme per assolir resultats i resoldre necessitats i demandes dels seus conciutadans. Les ciutats són espais de creació, de convivència, de creixement, de vitalitat cultural i tecnològica. La realitat local permet compartir espais de responsabilitat entre el govern local, les institucions i la societat civil organitzada, aprofundint en un concepte necessari de democràcia més participativa i oberta.donant respostes locals a reptes i problemes d’abast global. Segons l’antropòleg Arturo Escobar, no ens cal “pensar globalment i actuar localment” com sovint s’ha dit, sinó “pensar localment, actuar localment i articular-nos globalment”. El mateix Benjamin R. Barber manifesta que no ens hauria de sorprendre que els alcaldes es posessin d’acord per resoldre problemes locals, més enllà dels estats. En el llibre exposa la iniciativa, un punt extravagant però visionària, d’un Parlament mundial d’alcaldes, amb capacitat per governar i decidir a nivell global. Sens dubte, aspectes i enfocaments que requeriran atenció, anàlisi i decisions polítiques i públiques en els propers anys.

