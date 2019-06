ERC afirma que els comuns renunciaran als seus principis si retenen l'alcaldia gràcies a Valls

Vilalta: "Treballem amb la idea que Maragall sigui alcalde. No entendríem que Colau pactés amb Valls per fer un acord antinatura simplement per vetar l'independentisme"

"No s'entendria que es posés per davant mantenir l'alcaldia a canvi de renunciar als propis principis". Així ha respost la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, sobre la possibilitat que Ada Colau acabi retenint l'alcaldia amb un pacte amb el PSC i gràcies al vot favorable de Manuel Valls. Els republicans mantenen la seva aposta per negociar preferentment amb els comuns, fins i tot a costa de deixar Junts per Catalunya fora de l'equació, però són taxatius en reiterar que en cap cas hi haurà una negociació amb un PSC que és "còmplice de la repressió".Vilalta ha assegurat que estan amb converses "obertes" amb tothom, però ha subratllat que és Ernest Maragall i no Ada Colau qui va guanyar les eleccions a Barcelona. "Explorem pactes sabent que la formació guanyadora és ERC, d'esquerres, independentista i republicana, i que la segona força és Barcelona en Comú, d'esquerres i sobiranistes", ha argumentat tot assenyalant que són les dues formacions amb més proximitat en els dos eixos. És per això que, ha insistit Vilalta, hi ha alternatives que, per molt que sumin a nivell aritmètic, "no s'entendrien de cap manera a nivell polític"."Treballem amb la idea que Maragall sigui alcalde. No entendríem que Colau pactés amb Valls per fer un acord antinatura simplement per vetar l'independentisme", ha insistit Vilalta. ERC també que el PSC no pot entrar en la seva geometria d'acords mentre no abandoni la via judicial i es centri en la via política.De fet, seguint el fil de l'oferiment de diàleg planejat pel vicepresident del Govern, Per Aragonès, divendres al Cercle d'Economia i que va ser ignorat pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Vilalta ha reiterat que tornar a les bases consensuades a Pedralbes seria "un bon punt de partida". Ha recordat que Sánchez, que va guanyar les eleccions del 28 d'abril, no ha parlat encara amb ERC, força guanyadora a Catalunya. L'única resposta que han tingut dels socialistes, ha dit, ha estat la suspensió dels diputats i senadors electes empresonats, i mantenir la "via repressiva a través de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat", que han mantingut les acusacions en el judici de l'1-O.

