VÍDEO Un grup de pares versiona Rosalía per animar a formar part de l'AMPA

Formar part d'una AMPA sovint comporta una feina feixuga que molts pares no estan disposats a fer. Per vèncer aquesta mandra, un grup de pares i mares de l'escola Joan XXIII de les Borges Blanques ha publicat un original (i molt ben editat) vídeo, que pren com a base la popular cançó de Rosalia, Malamente, i que és cantat per Heura Gaya.En el clip hi apareixen els pares i mares dels alumnes i alguns professors en diversos espais del centre mentre van cridant a la participació. Porta per nom "Va, qui entra" i durant la gravació es van explicant alguns dels projectes que s'han posat en marxa mentre els protagonistes fan tota mena de coreografies i postures.

