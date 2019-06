El PP obre negociacions amb Cs i Vox per les autonomies i els ajuntaments

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha explicat que trucarà aquest dilluns a Ciutadans i a Vox per iniciar "de manera formal" les negociacions a tres bandes per arribar a acords d'investidura entre les tres formacions de dretes a autonomies i municipis. Ho ha dit al matí en una entrevista a Antena 3."Tots hem de fer un esforç", ha apuntat García Egea, que ha recordat que la composició política d'Andalusia, on ja es va configurar aquesta aliança, és positiva per als ciutadans. El secretari general, però, ha afirmat que, en cas que rebutgin reunions conjuntes -Cs no vol que es visualitzi el diàleg amb els ultres de Vox- proposaran fer-les per separat "per començar a parlar de programes" de govern.El president de Vox, Santiago Abascal, ha respost en roda de premsa al Congrés dels Diputats que no donaran suport a governs de formacions que no vulguin seure a negociar amb ells. Abascal ha dit que no busquen la "foto" amb Albert Rivera sinó que volen pactar per "fer política" i perquè les seves propostes quedin plasmades als programes de govern.També ha animat el partit taronja a "reflexionar" sobre el "cordó sanitari" que volen aplicar-los i ha dit que no acceptaran només reunions bilaterals amb el PP, com va passar a Andalusia. El president de Vox ha insistit que si Ciutadans ha de formar part d'aquests governs, s'hauran de reunir amb el seu partit per obtenir el seu suport.Abascal ha assegurat que volen entrar als governs i no estan disposats a donar suport a un acord programàtic en el que no hagin pogut intervenir directament. Així mateix, ha tornat a remarcar que estan disposats a ser "raonables" i "flexibles".

