El Suprem no permet a Jordi Sànchez anar a la ronda de contactes amb Felip VI

El Tribunal Suprem ha rebutjat concedir un permís extraordinari a Jordi Sànchez per sortir de la presó i poder anar al Palau de la Zarzuela a representar JxCat davant de Felip VI. Els magistrats asseguren que és "perfectament substituïble" per un altre membre de la candidatura i que, per tant, no es veu afectat el seu dret de participació política.A més, apunten que haurien d'haver rebutjat la petició per un "defecte formal" perquè consideren que la competència per a permisos extraordinaris no és del tribunal, sinó que s'hauria d'haver demanat davant Institucions Penitenciàries.Tanmateix, reconeixen que calia resoldre amb celeritat la petició i per això resolen denegar-li el permís. JxCat ja va avançar que, en cas que Sànchez no pogués anar davant del Rei, la formació no enviaria ningú a la ronda de consultes.La ronda de contacte es fa per precepte constitucional abans de proposar al Congrés un candidat a la presidència del govern espanyol. L’article 99 de la Constitució estableix que “després de cada renovació del Congrés dels Diputats, i en la resta de supòsits constitucionals en que procedeixi, el Rei, prèvia consulta amb els representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària, i a través del president del Congrés, proposarà un candidat a la presidència del govern”.La formula utilitzada ha permès històricament que no només assisteixin a aquesta ronda els portaveus o diputats de les formacions que tenen representació a la cambra baixa, sinó també els seus dirigents. Així, per exemple, el 2016 va acudir a la ronda de contactes el president de la comissió gestora del PSOE, Javier Fernández, malgrat que no era diputat, o el 2015 el Rei va rebre com a representant d’UPN el president del partit, Javier Esparza, en comptes d’un dels seus dos diputats al Congrés.

