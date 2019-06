Eduard Sallent agafa el timó dels Mossos per allunyar-los del «debat partidista»

"Tornar la normalitat" al cos dels Mossos d'Esquadra després del període fosc del 155. Amb aquest argumentari s'ha justificat aquest dilluns el canvi sobtat del comissari en cap dels Mossos d'Esquadra. En roda de premsa, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat que Eduard Sallent serà la persona que rellevarà el fins ara màxim comandament del cos policial, Miquel Esquius, després de poc menys d'un any al capdavant de la policia catalana. Esquius va assumir aquest càrrec el juliol del 2018 en substitució de Ferran López , processat actualment per l'Audiència Nacional amb Josep Lluís Trapero, pels fets de l'1-O. L'objectiu del seu paper al capdavant dels Mossos va ser, segons ha explicat Buch, liderar el que es considerava una "època pont", és a dir, una "època de relleu" entre el moment en què es trobaven els Mossos després del 155 i ara: "Durant aquest període hem aconseguit reprendre la normalitat institucional de tots els operadors de la seguretat pública, i hem pogut recuperar forces i confiança després de períodes de gran intensitat i dificultats". Entre aquests, ha citat el 17 d'agost, el 20 de setembre i l'1 d'octubre.En aquest punt, ha afegit el conseller, dijous passat es va proposar el relleu a Esquius i al mateix nou comissari en cap, que fins el moment era cap de la Comissaria General d'Informació del cos, perquè agafés el timó de la "nova època" dels Mossos. Una tasca, ha prosseguit Sallent durant la compareixença amb el conseller, que entoma amb responsabilitat i amb un objectiu també molt clar: "Treure els Mossos del debat partidista i centrar-lo exclusivament en la prestació de seguretat a la ciutadania".Segons Sallent, cal "passar pàgina definitivament" i, per tant, la seva mirada considera que hi donarà una nova perspectiva. "Llavors el cos va demostrar, a més de la seva professionalitat, el seu caràcter i la capacitat de resposta, i em sento orgullós de què vam fer i com ho vam fer", ha declarat.Tant Buch com Sallent han volgut agrair la tasca d'Esquius durant el que han qualificat com un any de "transició" en què, segons el conseller, només hi ha "paraules d'agraïment". Sallent també ha destacat que Esquius "va recollir el repte de dirigir aquesta organització en un moment en què hi havia diverses incerteses, es venia d'un període de dificultats institucionals, polítiques i socials" i, per tant, ha dit, el seu predecessor ha fet una "bona tasca de prendre apunts".Sallent era actualment cap de la Comissaria General d'Informació dels Mossos, i acumula 22 anys d'experiència al cos policial català. Segons ha afegit Buch, el nou comissari en cap també ha demostrat "abastament" la seva capacitat de direcció en diverses unitats, i ha format part com a expert de diferents missions internacionals. Per altra banda, ha estat professor a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya."El meu mandat és un moment en què podem fer balanç", ha afirmat el nou comissari en cap. Un temps en què els Mossos mostraran "caràcter i fortalesa davant les enormes dificultats", i en què es posarà èmfasi en la "prestació de seguretat" de forma global. Segons Sallent, s'ha de posar l'accent sobre la seguretat del país, veure com evoluciona la criminalitat i la delinqüència especialitzada, el crim organitzat, la seguretat a la xarxa i la lluita contra els delictes sexuals: "És el moment d'abordar-ho de manera multisectorial".El nomenament d'Esquius va arribar fa gairebé un any, després de la renúncia de Ferran López com a cap del cos, el 14 de juny del 2018. Dies abans, Trapero va renunciar a tornar a exercir les funcions de cap dels Mossos en una reunió que va mantenir amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i el mateix Buch.La missió d'Esquius, doncs, era ambiciosa, ja que suposava retornar l'estabilitat a una policia molt tocada pel poder judicial i el 155. Esquius aportava experiència i una visió global de territori, i partia d'una visió moderada i transversal. A nivell polític, podia fer gala de bona relació amb cercles de l'antiga Convergència.

