Els taxis de Barcelona oferiran preus tancats a partir d'aquest dissabte

Els taxis de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana podran oferir a partir d'aquest dissabte, 8 de juny, un preu tancat per trajecte. És a dir, els usuaris podran saber abans de pujar al cotxe quan els costarà, a través d'una aplicació. Aquesta nova tarifa s'aplicarà de forma "progressiva".Segons informa l'Agència Catalana de Notícies a partir de fonts de l'AMB, els taxistes podran començar a aplicar-la a partir d'aquest dissabte però que no tots ho tindran encara instal·lat. De fet, la introducció és perquè les aplicacions s'han d'adaptar a la possibilitat d'oferir preus tancats, en base a la distància, i que no tindran en compte la demanda, el trànsit o el temps transcorregut en el trajecte. La tarifa conviurà amb el sistema convencional.

