A qui no li agradaria treballar a Glovo?

Un rider de Glovo Foto: Adrià Costa

"Un dels punts que ens fan únics a Glovo són els horaris flexibles, ja que cadascú pot treballar quan vulgui i les hores que vulgui", diu la formadora

Un dels repartidors de Glovo consulta al mòbil el pròxim encàrrec. Foto: Glovo

Glovo paga els seus treballadors cada 15 dies, i el que percep el repartidor és el sou i el 21% d'IVA

Els repartidors cobren un 30% més si plou i treballen Foto: Adrià Costa

Un agent de seguretat vigila des de la porta del número 94 del carrer Pallars de Barcelona. Hi ha dos nois que s'esperen a l'entrada. Tenen cita per les 11 del matí i encara queden deu minuts. Van arribant més homes -de moment, cap dona- i quan es fa l'hora l'agent els fa passar. Tots ells són aquí perquè volen ser riders d'una de les empreses de repartidors més conegudes -i darrerament, polèmiques - del moment: Glovo . Avui són aquí perquè faran la primera formació per convertir-se en glovers.Aquesta empresa és, des de fa unes setmanes, al punt de mira de l'opinió pública després de la mort d'un repartidor de 22 anys , atropellat per un camió d'escombraries. Aquest cas va desembocar en mobilitzacions per part dels treballadors, que reclamen ser reconeguts com a assalariats. Després d'aquells fets, l'empresa ha al·legat que el jove no constava dins del seu registre.Obre la porta de la seu de Glovo un altre agent de seguretat. El terra és d'una moqueta que emula ser gespa de color verd ampolla. Les parets són blanques i austeres, només hi ha penjat a la paret una mena de pòster verd amb el logo de l'empresa. Uns palets amb coixins grocs contra les parets converteixen la sala -de no més de 20 metres quadrats- en una mena de recepció. Hi ha dos treballadors amb la famosa motxilla groga a l'esquena que conversen animadament. Mentrestant, es va formant una fila de persones que han vingut a la formació introductòria per ser glovers com ells.Una treballadora passa llista dels assistents i els condueix cap a una sala annexa que llueix un cartell amb la paraula Formaciones al costat de la porta. La sala es va omplint de mica en mica i, al final, són 18 homes i tres dones les que han assistit a aquesta primera presa de contacte amb Glovo. Un altre agent de seguretat entra dins la sala de formacions i s'hi quedarà fins que s'acabi la sessió. La treballadora que passava llista és la mateixa que farà l'exposició, i abans de començar, demana apagar mòbils o posar-los en silenci. Aquí comença l'explicació de com s'esdevé un glover a Barcelona.Un PowerPoint es projecta contra la paret de la sala, on només hi ha tres motxilles grogues de repartidor en una cantonada. Els assistents seuen de cara a aquesta paret, distribuïts en quatre files de cadires. "La d'ara és només una sessió introductòria on us explicarem com funciona l'aplicació, què necessiteu per ser riders... i després haureu d'assistir a la formació final, en la qual us descarregareu l'aplicació dels treballadors, us explicarem com funcionen les comandes i us entregarem el material", explica la formadora. No menciona que la motxilla groga l'hauran de pagar "Primer de tot, m'agradaria saber com heu conegut Glovo". Es fa un silenci tímid. Podria ser el començament de qualsevol grup de classe, quan la professora pregunta i els alumnes guarden silenci per prudència. Però un home pren la iniciativa i respon "per Internet". Ha trencat el gel: "Perquè ho faig servir", "perquè tinc un amic que treballa per vosaltres i m'ho ha recomanat", "perquè m'ho van plantejar i ho vull provar"; de mica en mica s'hi sumen altres persones, i malgrat que els motius siguin diversos, no disten molt dels anomenats.Sembla que a la formadora no li ve de nou, que deu ser la pregunta que fa sempre i que les respostes deuen ser sempre les mateixes. "Molt bé", exclama després de cada resposta, "i sabeu què fa Glovo?". Aleshores explica que és una empresa que ara farà cinc anys que existeix, que ja opera en més de 20 països i que és una companyia de repartidors amb trets distintius de la competència que la fan única. Quins? "No només treballem amb restaurants, també podem transportar medicaments, documents, claus, el que sigui" - menys animals, de moment -.Els divendres, dissabtes i diumenges de vuit del vespre a deu de la nit els consumidors demanden més el seu servei i, per tant, és quan hi ha més activitat. A la diapositiva que hi ha projectada, hi surten un llistat de marques com La Tagliatella, McDonald's i TGB. "Us sonen? Són patrocinadors, això vol dir que d'aquests restaurants hi ha moltes més comandes", explica. "Però que hi hagi més demanda no vol dir que ho hàgiu de fer tot sempre. Un dels punts que ens fan únics a Glovo són els horaris", diu la formadora."Sabeu quins horaris tindreu?", és una pregunta retòrica, "els que vulgueu". A qui no li sona bé això de tenir els horaris que vulgui? És la part romàntica de tot autònom. A la paret es projecta una diapositiva que es divideix en dos blocs, un a la dreta i un a l'esquerra. El de l'esquerra va acompanyat d'un esbós d'una persona que sembla que estigui cansada, té el cap recolzat a la mà i un rellotge al canell. El títol del bloc que acompanya porta per nom "assalariats".Aleshores arriba el moment d'explicar el secret que fa possible aquests horaris tan flexibles de Glovo: cal que siguin autònoms. La feina dels repartidors de Glovo i altres plataformes similars, com Deliveroo, fa temps que està sota la lupa d'Inspecció de Treball. El 15 de febrer Inspecció informava que procedia a donar d'alta a la Seguretat Social els repartidors de Glovo a Barcelona , després de determinar que són falsos autònoms."Com segurament sabeu, un treballador assalariat té un cap, uns horaris i cobra mensualment una nòmina per les hores que fa. Posem per cas que el treballador cobra 15.000 euros anuals. A aquesta xifra se li ha de deduir l'IRPF i la Seguretat Social, per aquest motiu el treballador percebrà anualment 12.500 euros en comptes dels 15.000", sintetitza la formadora, que llavors dona pas al bloc de la dreta, que porta per títol "autònom" i en comptes d'un esbós d'una persona, hi ha una mà fent el símbol de la victòria amb els dits. "Per treballar a Glovo heu de ser autònoms", que és el que permet treballar quan vulguis. "Hi ha algú que ho sigui?", i només una persona aixeca la mà.A la diapositiva el text explica que un mateix és el seu propi cap a la feina, i que en aquest cas s'ha de pagar també Seguretat Social i IRPF (trimestralment). Pagar la quota de la Seguretat Social seran 60 euros si la persona no s'ha donat mai abans d'alta i només durant el primer any. La diferència més notòria, segons la formadora, té a veure amb l'IVA: "Els autònoms han de pagar sempre l'IVA de tot el que generen, però a vosaltres no us afectarà perquè Glovo us ho ingressa per avançat".A què es refereix? La següent diapositiva simula ser una factura de Glovo. "Aquí paguem cada 15 dies -dimecres o dijous-, no mensualment, perquè així ho han preferit els treballadors", i posa un exemple perquè s'entengui millor com és una factura de l'empresa: "Si al llarg de dues setmanes genereu uns beneficis de 574 euros, el que Glovo us ingressarà al banc seran 695 euros, perquè l'empresa afegeix ja el 21% d'IVA de l'activitat". "Per això aparentment semblarà que cobreu més", afegeix."Però això no és tot", avisa, "sent autònoms us podeu deduir totes les despeses relacionades amb l'activitat professional". Aleshores demana exemples als assistents, els pregunta què creuen que podrien deduir-se cada tres mesos presentant les factures, i algunes de les respostes tímides són "la gasolina", "una cantimplora" o "el telèfon". La formadora en proposa més -i millors-: un cotxe, un mòbil nou, un ordinador...El treballador marcarà a l'aplicació mòbil els dies i hores que vulgui treballar, però podrà modificar-los en tot moment. "Hi haurà qui preferirà establir amb dies de marge quins dies vol treballar i quins no, i els marcarà, i hi haurà qui preferirà improvisar sobre la marxa i anar veient quan vol i pot treballar", explica.El que no explica la formadora és que si els riders rebutgen fer algun encàrrec, corren el risc que Glovo els consideri poc eficients , els baixi la seva puntuació, els encarregui menys comandes i, per tant, cobrin menys. Aquest és un dels molts abusos que els treballadors fa temps que denuncien.Els treballadors de Glovo cobren segons les comandes que facin. Com es calcula? Ho explica la formadora: en el moment que el glover accepta l'encàrrec, ja té assegurats els 2,8 euros de base. A partir d'aleshores, el trajecte fins a l'establiment on hagi d'adquirir el producte pel qual se'l requereixi -restaurant, bar, botiga...- es computarà a 0,3 euros / km. Seran 0,05 euros per cada minut que el rider esperi rebre el producte de la botiga. I des de l'establiment cap a la persona a qui se li hagi d'enviar també es comptaran 0,3 euros / km. "A Barcelona la mitjana per comanda està als set euros i una mica més", explica."Després hi ha els plusos", que són dos: el glover cobrarà 1,35 euros si el client s'equivoca o canvia d'ubicació un cop feta la comanda. Per exemple, si s'ha equivocat posant el lloc d'entrega o si s'ha desplaçat i ara vol rebre el producte en un altre lloc. "Cobrareu un 30% més si plou", és el segon cas que posa."A Barcelona, per ser una gran ciutat, Glovo opera 24 hores cada dia". En total, les zones d'activitat són tres: la de Barcelona ciutat s'estén des de Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià, Barcelona ciutat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí i Cornellà. Una altra zona és la que engloba Sant Cugat, Terrassa i Sabadell, i finalment hi ha la del Maresme, que engloba Mataró, el Masnou i Premià de Mar. "És imprescindible ser dins de la zona per operar en aquesta", puntualitza la formadora.Els glovers poden començar cada jornada des d'on vulguin, però les comandes que se'ls proposarà a l'aplicació dependran sempre de la seva ubicació. És a dir, no passarà mai que un rider que es trobi a Sant Andreu hagi de fer una entrega a Sants-Montjuïc si va en bicicleta, per exemple. El sistema que fa servir Glovo, explica la formadora, té en compte un radi de desplaçament de vuit km per a les bicicletes, 24 per a les motos i 30 per als cotxes.Abans d'acabar, la formadora trasllada un missatge concret: "Jo us aconsellaria contractar un gestor, perquè seran els que us portaran tots els comptes i us ajudaran a quadrar facturació. Si més no, els primers mesos". Aleshores projecta la diapositiva final: un llistat amb dues gestories amb les quals Glovo té "un acord", Esfera 14 Measesoran , que fan uns preus especials.I la pregunta que no se sap si estaven esperant: què passa si els treballadors pateixen un accident laboral? "Tothom té una assegurança pel fet de ser autònom, que en funció de les preferències de cadascú serà una o altra. En cas de tenir un accident, Glovo té una Assegurança de Responsabilitat Civil o Accident . En funció de l'accident t'interessarà més que et cobreixi la teva assegurança o la de Glovo", explica. "Si no hi ha més preguntes, això és tot". Si volen i si entreguen la documentació que se'ls demana, poden ser riders demà mateix.

