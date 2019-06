El Govern reclama a l'Estat facilitar la internacionalització de les empreses

La Generalitat reclama al govern espanyol l'eliminació de les barreres que dificulten la internacionalització de les empreses catalanes per poder mantenir la seva competitivitat. Ho ha anunciat aquest dilluns al migdia Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement. "Catalunya és un territori exportador i que ha demostrat que vol que la seva economia sigui internacionalitzada", ha explicat la consellera. I ha afegit que "el Govern vol que les empreses puguin sortir a l'exterior no només per exportar, sinó, sobretot, per implementar-se fora del país i atreure inversió estrangera".Chacón ho ha reclamat durant la presentació a Barcelona del Pla de Treball per a la Supressió de les Barreres a la Internacionalització 2019-2021, un projecte de col·laboració publico-privada iniciat l'any 2013 entre la Generalitat de Catalunya i les principals organitzacions empresarials del país. Aquest grup de treball on hi participen Foment del Treball, Pimec, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, AMEC i Secartys té com a objectiu identificar i suprimir els principals problemes amb que topen les companyies a l'hora d'internacionalitzar-se.Així, entre les 20 barreres que el grup de treball ha identificat hi ha, per exemple, l'obtenció de visats poc estandarditzada i transparent, els dèficits de l'operativa actual del control de les mercaderies a la frontera, l'alta dificultat dels tràmits administratius espanyols de mobilitat de treballadors a l'estranger i també la falta de infraestructures "bàsiques" o el seu "col·lapse operatiu" com el corredor mediterrani o la B30.Chacón, que ha insistit que "la majoria de les barreres existents són competència de l'Estat", ha reivindicat, a més, la feina que està fent el Govern per a l'economia catalana: "S'atreveixen a dir que no estem governant, però cada dia ho estem fent. Tant, que som capaços de detectar quins elements entorpeixen el seu creixement", ha assegurat la consellera. I ha assegurat que el govern demana "deixar de distreure's, anar al gra i concretar els elements que ens estan impedint créixer a nivell internacional".Pel que fa a les barreres que sí que depenen del govern català, la consellera ha posat en valor la feina feta durant aquests últims anys des de la Generalitat a través de les 40 delegacions d'Acció arreu del món i també ha destacat la recent creació d'un comissió interdepartamental per abordar aquesta qüestió.La consellera d'Empresa també s'ha referit a la petició de la patronal Foment del Treball que ha demanat ajuda al Govern pel retorn de les empreses que van canviar de seu social l'octubre del 2017. Chacón ha insistit que la Generalitat no oferirà ni incentius fiscals i ha remarcat que estan fent tot el possible per oferir al teixit productiu "un ecosistema el més competitiu possible".Chacón també ha respost al president de Foment, Josep Sánchez Llibre, que la setmana passada va reclamar al Govern una declaració de seguretat jurídica. "No ens cal, perquè jurídicament hi ha seguretat", ha afirmat la consellera. "Nosaltres som una economia oberta i a aquí totes les empreses són benvingudes", ha afirmat la consellera. I ha assegurat que "si algunes empreses van decidir marxar per criteris polítics o per por al boicot va ser una decisió empresarial, però aquí no hem expulsat a ningú".Chacón ha subratllat que la preocupació del Govern ha estat "mantenir els llocs de treball i també les empreses estrangeres que no han marxat". I ha reivindicat, també, la voluntat de consens de la Generalitat i ha posat com a exemple el Pacte Nacional per a la Indústria.La presentació de Pla de Treball per a la Supressió de les Barreres a la Internacionalització 2019-2021 s'ha realitzat a la seu d'ACCIÓ (Agència per a la Competitivitat de l'Empresa) a Barcelona i ha comptat amb la presència d'Anton Gasol, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Ernest Quingles, vicepresident de Foment del Treball, Josep González, president de PIMEC, Alex Morales, president de Secartys (Associació Espanyola per la Internacionalització de les Empreses d'Electrònica, Informàtica i Telecomunicacions) i Pere Relats, president d'AMEC (Associació d'Empreses Industrials Internacionalitzades).

