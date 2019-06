El Govern relleva el cap dels Mossos

Canvis en l'organigrama dels Mossos d'Esquadra. Aquest dilluns, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat que Eduard Sallent serà la persona que rellevarà el fins ara cap del cos policial, Miquel Esquius, segons ha avançat La Vanguardia i fonts consultades han confirmat a Esquius va assumir aquest càrrec fa menys d'un any en substitució de Ferran López , processat actualment per l'Audiència Nacional amb Josep Lluís Trapero, pels fets de l'1-O.Sallent ha estat, fins ara, sotscap de la Comissaria General d'Informació del cos, i substitueix Esquius, qui acumulava una llarga trajectòria de més de 34 anys al cos, formant part de la segona promoció de Mossos.El nomenament d'Esquius va arribar el juliol passat, després de la renúncia de Ferran López com a cap del cos, el passat 14 de juny. Dies abans, Trapero va renunciar a tornar a exercir les funcions de cap dels Mossos en una reunió que va mantenir amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i el mateix Buch."Tornar a la normalitat" el cos dels Mossos d'Esquadra després del 155. Amb aquest argumentari s'ha justificat el canvi sobtat i imprevist del comissari en cap dels Mossos d'Esquadra. Esquius va assumir aquest càrrec el juliol del 2018 en substitució de Ferran López, processat actualment per l'Audiència Nacional amb Josep Lluís Trapero, pels fets de l'1-O. L'objectiu del seu paper al capdavant dels Mossos va ser, segons ha explicat Buch, liderar el que es considerava una "època pont", és a dir, una "època de relleu" entre el moment en què es trobaven els Mossos durant el 155 i ara: "Durant aquest període hem aconseguit reprendre la normalitat institucional de tots els operadors de la seguretat pública, i hem pogut recuperar forces i confiança després de períodes de gran intensitat i dificultats".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor