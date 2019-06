Foment s'obre a la nova Cambra

La patronal Foment del Treball es mostra predisposada a obrir la porta a Eines de País, la candidatura independentista que va guanyar les eleccions a la Cambra de Comerç, per acordar una "agenda comuna" amb les altres entitats econòmiques sobre el futur de Barcelona i el fet metropolità. Així ho han apuntat fonts de Foment aEn els darrers mesos, s'han produït contactes entre els presidents de Foment, Josep Sánchez Llibre; del Cercle d'Economia, Juan José Brugera; del Reial Automòbil Club de Catalunya, Josep Mateu, i Pau Guardans, el president de la plataforma Barcelona Global. A aquests contactes també ha estat convidat Pau Relats, el president de la Fira de Barcelona. L'objectiu és posar en comú reflexions sobre el futur de Barcelona i l'àrea metropolitana. Però el que indiquen aquests moviments és la voluntat de les cúpules d'aquestes entitats i plataformes de reforçar el lideratge de la burgesia a Catalunya.El triomf de la candidatura Eines de País a les eleccions camerals va suposar una sotragada a la institució i ha estat vista de manera traumàtica per un sector de les elits barcelonines, escandalitzades pel fet que una opció explícitament independentista s'hagi fet, democràticament, amb la Cambra. Però a la vegada totes les antenes econòmiques de la ciutat estan a l'expectativa per veure quines seran les primeres passes dels nous responsables de la Cambra.Per alguns observadors, la victòria independentista també ha deixat a la vista la manca de lideratge de la burgesia barcelonina, i més en un context com l'actual, de crisi política i esgotament de grans projectes compartits a Barcelona. D'aquí que la directiva que encapçala Sánchez Llibre ha pres la iniciativa amb les altres entitats com el Cercle, el RACC i Barcelona Global per posar en comú agendes i prioritats. Les jornades del Cercle d'Economia a Sitges ja van escenificar aquesta confluència , que va ser molt visible pel que fa a Foment i el Cercle.El procés i la crisi de la tardor del 2017 va coincidir amb els períodes finals dels mandats de figures destacades de les grans corporacions econòmiques, com Miquel Valls a la Cambra, Josep Lluís Bonet a la Fira i Joaquim Gay de Montellà a Foment. Ara, amb l'arribada de Sánchez Llibre a Foment, de Pau Relats al capdavant de la Fira i la imminent elecció de Javier Faus com a president del Cercle d'Economia, un sector de els elits aposta per omplir el buit de lideratge que s'ha fet evident. La nova Cambra hi és convidada.

