Els observadors carreguen contra Marchena per ignorar l'informe de l'ONU

International Trial Watch ha criticat que ni el tribunal ni les acusacions hagin atès l'opinió del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de Nacions Unides , que demana la llibertat de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Oriol Junqueras.Els observadors lamenten que la fiscalia i l'Advocacia de l'Estat hagin elevat a definitives les seves peticions de penes mantenint els delictes de rebel·lió i sedició, entre d'altres. Van presentar els escrits sense tenir en compte l'exhibició dels vídeos proposats per les defenses. A més, el ministeri fiscal va demanar aplicar l'article del codi penal que preveu que no puguin sortir de la presó fins que compleixin com a mínim el 50% de la pena. ITW remarca que aquest article està previst per a casos d'organització criminal, terrorisme o delictes sexuals.ITW també ha lamentat la "descontextualització gairebé absoluta" de les imatges que es van veure durant la fase documental del judici al Tribunal Suprem la setmana passada, que "no han permès sotmetre al filtre de contradicció les declaracions dels testimonis". En un comunicat, els observadors internacionals han considerat "especialment alarmant" que les acusacions, especialment fiscalia, no hagi pogut determinar el dia o el lloc d'alguns dels vídeos. També s'han indicat dates "errònies" i s'han confós imatges del Departament d'Economia amb la seu de la CUP.L'entitat també ha criticat altres qüestions més tècniques sobre proves proposades i admeses, entre elles que no s'hagi acceptat el testimoni de tota la causa del jutjat d'instrucció número 13.Com a punt positiu, els observadors celebren que el tribunal no hagi admès com a prova documental els informes de la Guàrdia Civil, els escrits de denúncia, les notícies de premsa que fossin valoratives o algunes diligències de fiscalia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor