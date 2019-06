VÍDEO «Els Simpson» van ser doblats en català i així és com sonaven

acabo de descubrir que los simpson se doblaron y emitieron en catalán durante una época y estoy muy shocked pic.twitter.com/z7xIa0oQqG — rubén (@ruvenyavoy) 1 de juny de 2019

Les primeres tres temporades de la sèrie d’animació «Els Simpson» van ser plenament emeses en català. La veu d’en Homer era doblada per Ramon Puig i la de na Marge, per part de Carme Contreras. Joan Pera participà d’altres veus addicionals.https://t.co/PKJSWnar8D https://t.co/kWSybwRbw7 — Viquipèdia (@Viquipedia) 1 de juny de 2019

Sí, Els Simpson també van parlar català. Home, Marge i tota la colla peculiar del mític Springfield van ser doblats en llengua catalana durant les tres primeres temporades de la sèrie d'animació. Així ho ha explicat a les xarxes socials el compte oficial de la Viquipèdia, en resposta a un usuari que havia compartit el fragment d'un capítol dels emblemàtics personatges de color groc.La veu de Homer, el personatge principal de la sèrie, el pare de la família, era doblada per Ramon Puig. La de Marge, la mare de la família, portadora d'una immensa torra blava de cabell com a pentinat, era doblada per Carme Contreras. En la mateixa publicació, l'enciclopèdia en línia en català explica que Joan Pera també va participar en el doblatge amb d'altres veus addicionals.

