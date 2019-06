​Mor un motorista a la Noguera, el tercer en dos dies a les carreteres catalanes

Un motorista va morir diumenge a la tarda en una sortida de via al quilòmetre 193 de la C-12 a Àger (La Noguera), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 17.52 hores. S.LL.S. va resultar ferit molt greu i va ser traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell en un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Aquest matí, però, s'ha comunicat al seva mort. Tenia 55 anys i era veí d'Alcoletge (el Segrià).Es van activar tres patrulles dels Mossos, una dotació dels Bombers i l'helicòpter i una ambulància del SEM. La carretera es va tallar momentàniament quan va aterrar l'helicòpter per evacuar el ferit.Ja són 69 les persones que han mort en accidents a la xarxa viària interurbana aquest any. A més, en dos dies han mort tres motoristes: un a Osona, on es va incendiar la moto a causa de la topada ; i dissabte el matí al Solsonès

