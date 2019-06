Què és World War Bot 2020, el simulador viral que ha enganxat milions de persones a tot el món?

Tercera semana de junio, año 2021, Gerona ha conquistado la provincia de Castellón anteriormente ocupada por Alicante.#Gerona #Alicante pic.twitter.com/EdyT6NWfeq — GuerraCivilBot 2020 (@guerracivilbot) 3 de juny de 2019

Una guerra mundial que implica a tot el planeta i que no acabarà fins que un territori conquereix tota la resta. Aquest és el punt de partida de World War Bot 2020 , un simulador virtual que s'ha convertit en fenomen viral a les xarxes socials. Ara per ara, el país que n'ha conquerit més i que, per tant, s'ha convertit en la principal potència és Espanya. Seguida, de ben a prop, per El Salvador que, entre altres, ja té sota el seu domini els Estats Units.El conflicte, virtual i motoritzat a través d'un algoritme aleatori, ja es troba a l'any 2106. El programa actualitza el mapa cada hora i publica automàticament els canvis, amb un nou territori conquerit cada vegada, a les xarxes socials. En cada actualització, la guerra avança.El creador del nou viral, que acumula milers de reaccions -la majoria amb tocs d'humor i amb una immensa varietat de mems i muntatges fotogràfics- ha volgut conservar l'anonimat. Només es coneix que és d'Itàlia. L'algoritme que ha programat escull, totalment a l'atzar, un país atacant i un territori atacat. Això sí, com més països hagi conquerit una potència, més probabilitats té de sortir escollit pel sistema com a atacant.A banda, ja s'han creat moltes varietats de simuladors, amb la mateixa essència, partint de la base marcada per World War Bot. Per la xarxa ja circula una guerra civil Espanyola per comarques, en la qual Girona (ara per ara) ja domina tot Catalunya.

