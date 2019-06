​Les bicicletes prenen el centre de València per a reivindicar un transport «eficient, sostenible i inclusiu»

Una "bicifestació" organitzada pel col·lectiu València en bici ha recorregut aquest diumenge el centre de la ciutat per reivindicar la bicicleta com a mitjà de transport "eficient, sostenible i inclusiu", però també per a "fer una ciutat més saludable i millor per a tothom", segons informa el Diari la Veu . Les bicicletes han pres els carrers, també, per celebrar els avanços que s'estan produint cap a "una ciutat més inclusiva, saludable, segura, amable, lliure i accessible".Sota el lema "La bici no és el problema, és part de la solució", ciclistes, persones amb mobilitat reduïda i usuaris de patinets, entre d'altres, han participat en aquesta marxa que ha partit del passeig de l'Albereda –a l'altura del Pont de l'Exposició– i ha passat per Colom fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. Fonts de l'organització assenyalen que han assistit vora 500 persones.La convocatòria ha tingut un ambient de "celebració", ha destacat el membre de València en bici Fernando Mafé, qui ha indicat que "serveix alhora per a reivindicar la bicicleta com un vehicle de transport eficient, sostenible i inclusiu i, sobretot, per a fer una ciutat més saludable i millor per a tothom".Mafé ha destacat la importància de la "mobilitat activa" per motius de salut personal i pública perquè "la despesa en inversions de salut és considerable". "La gent que va en bici tots els dies a treballar està més sana i per tant això és un estalvi en salut i neteja de l'aire", explica.Segons el representant de València en bici, pels nous carrils bici de València que "generaven polèmica" circulen "més de 5.000 persones al dia". Per això, s'ha mostrat "alegre" l'alcalde de València, Joan Ribó, que "aposta per aquesta mobilitat i el transport públic"."València ha iniciat un canvi, encara tímid però efectiu, en la direcció adequada fomentant el transport públic, els espais sense trànsit i les maneres de mobilitat menys contaminants i més segurs", defensaven en la convocatòria.Així mateix, asseguraven que "ni les notícies alarmistes i sensacionalistes en alguns mitjans de comunicació ni les actituds i discursos reaccionaris d'alguns partits polítics podran frenar aquesta transformació positiva i necessària de València".L'organització creu que els pròxims quatre anys han de servir per a consolidar i aprofundir en aquest canvi i adverteix que les seves preocupacions i exigències van "molt més enllà dels carrils bici"."Reclamem, una vegada més i com portem fent-ho des de fa 30 anys, una ciutat que afavoreixi cada vegada més la mobilitat activa, amb la millora de les condicions per a caminar per la ciutat", han recordat des de l'entitat.En aquest sentit, han considerat que en l'agenda de qui governi València aquesta legislatura haurà de ser una prioritat "la seguretat i comoditat dels vianants, així com la millora del transport públic".A la cita s'ha sumat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, qui ha destacat en declaracions a Europa Press el caràcter de "celebració convocada per la ciutadania", ja que "la bici, com un dels elements del canvi, aporta un valor diferencial d'una ciutat més amable, menys contaminada i amb més alternatives de mobilitat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor