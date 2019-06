Més de 50.000 persones participen en la quarta edició de Benvinguts a Pagès

La quarta edició de Benvinguts a Pagès, que ha doblat la xifra d'assistents respecte a l'any anterior, ha confirmat la iniciativa com a una experiència de reconnexió de la ciutadania amb el sector de la pesca i la pagesia, coincidint sempre amb el primer cap de setmana de juny.Durant aquest cap de setmana, el públic ha pogut conèixer l'origen i el procés d'elaboració dels productes que consumeix cada dia, així com desenes d'històries personals de la vida quotidiana del sector primari català.A part, els visitants han pogut tastar i comprar els productes de temporada de les diverses granges i explotacions, cosa que suposa un retorn important per als pagesos participants, atès que el 80% dels assistents han comprat directament als productors.En el marc de Benvinguts a Pagès, 130 restaurants i més de 200 allotjaments han ofert packs especials de cap de setmana que han complementat més d'un centenar d'activitats arreu del territori, com ara fires gastronòmiques, visites guiades, itineraris de natura i plantades d'arròs.Els departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de la Promotora dels aliments catalans (Prodeca); el departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’Agència Catalana de Turisme, i la Fundació Alícia valoren molt positivament "el grau de fidelització" i la "bona acollida" del Benvinguts a Pagès 2019.En aquest sentit, des de l'organització han destacat que l'experiència "creixi any rere any" i que contribueixi a desestacionalitzar el turisme, a més de generar "riquesa".